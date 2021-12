Sport



Bama strappa due punti a Livorno

giovedì, 9 dicembre 2021, 09:50

INVICTUS LIVORNO 59

BAMA ALTOPASCIO 77

(13-27; 26-52; 45-64; 59-77)

Arbitri: Salvo e Profeti

LIVORNO: Volpi 11, Marini 10, Vincenzini 2, Tellini 9, Pappalardo 3, Bertolini 10, Mele 5, Morucci 2, Mannucci 2, Bernardo 3, Muzzi 2, D'Attilio. All. Vincenzini

BAMA: Bini Enabulele 4, Creati M. 12, Pellegrini 5, Del Frate, Salazar 6, Creati F. 9, Doveri 7, Chiarugi 5, Lorenzi 16, Arrabito 13. All. Giuntoli

Servivano due punti per riprendere il cammino e due punti sono arrivati a Livorno, sponda Invictus. Match dai due volti per gli altopascesi. Primi due quarti dove quasi tutto funziona a meraviglia, in particolar modo il tiro dall'arco che vede i rosablu chiudere all'intervallo lungo con un eloquente 67% (10 su 15). GIà dopo le prime battute il divario si amplifica per il 13 a 27 del primo fischio. Il Bama, come detto, é ispirato nella seconda frazione con triple in serie: Salazar (2), Arrabito (2), Marco Creati (1), FIlippo Creati (1), Lorenzi (buono il suo rientro, 2), Doveri (1) e Pellegrini (1) chiudono in pratica la gara all'intervallo. C'é infatti il doppiaggio sui labronici (52-26). La ripresa cambia volto, sicuramente per il fisiologico calo di concentrazione dei ragazzi di Giuntoli, ma soprattutto perché i padroni di casa stringono le maglie in difesa, schierano quintetti giovani che mordono alle caviglie ed hanno il merito di non mollare di un centimetro. Il Bama soffre un pò in attacco, in più (unica nota stonata) ci sono moti errori ai liberi nella seconda parte di gara. Il punteggio non é mai in discussione ma la Vincenzini Band riesce a giungere anche il -16. Due zingarate di Doveri e tre liberi di Arrabito riportano il gap oltre 20 punti, subito dopo una tripla di Mannucci sancisce il 59-77. Prossimo match domenica al PalaBridge contro l'ostico Biancorosso Empoli.