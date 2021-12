Basket, domani a Lucca via alla "Ludec Cup", torneo dedicato ai migliori talenti regionali

Altri articoli in Sport

lunedì, 6 dicembre 2021, 16:10

Dopo due settimane di stop il primo week-end decembrino è coinciso con la ripresa dei campionati e ha visto impegnate nove delle undici squadre della società lucchese dell’Incas Caffè Tennistavolo

lunedì, 6 dicembre 2021, 16:06

Sembra ormai superato il momento grigio delle fasi regionali per Filippo Rimanti, che aveva ottenuto l'accesso alle fasi finali dei Campionati Italiani élite 1a serie con prestazioni sottotono

lunedì, 6 dicembre 2021, 16:00

"Sembra di essere ad Altopascio, non a Ponte Buggianese". Così ha commentato un tifoso rosablù visto il "sold-out" del Palabridge (180 posti utilizzabili causa covid), e visto la spendida cornice, con tifo incessante, da parte di bambini, ragazzi e tifosi altopascesi in "trasferta"

lunedì, 6 dicembre 2021, 15:00

Mentre si prepara la nuova stagione, ecco i primi ottimi risultati degli atleti dell’Atletica Virtus Lucca impegnati a Fossone, nella sesta edizione del Fosson Cross, prima prova del Gran Prix toscano di cross

domenica, 5 dicembre 2021, 19:31

In un match da dentro o fuori, il Tennis Beinasco supera a domicilio per 3-1 il Circolo Tennis Lucca Vicopelago, privo anche oggi di una pedina importante come Bianca Turati, condannando alla retrocessione in A2 il team lucchese

domenica, 5 dicembre 2021, 18:59

Una Nottolini più forte e convinta nei propri mezzi liquida Connetti.It Chieti con un perentorio 3-0 e torna, ma solitaria, in seconda posizione in classifica a soli 4 punti da 3M Perugia