Sport



Bf Porcari, blitz a Montecatini

martedì, 7 dicembre 2021, 11:00

P.F. Montecatini vs B.F. Porcari 56-65

(15-14)(26-36)(41-49)

Menchetti, Peri, Tessaro 18, Belfiori 15, Casentini, Parlanti 8, Del Carlo, Giovacchini 3, Bartoli 11, Bonciolini, Collodi 10, Giusti. All. Stefano Corda.

Continua la striscia vincente della prima squadra del Basket femminile Porcari che nello scontro al vertice del campionato di serie C di domenica 05 dicembre ha avuto la meglio vincendo sul difficile campo della pallacanestro femminile Montecatini con il risultato di 56 a 65.

Un successo che vede adesso le ragazze di Porcari al primo posto del girone B del campionato di categoria.

Un trend di vittorie sicuramente non pronosticabile all’inizio stagione, ma le matricole guidate da coach Stefano Corda stanno dando del filo da torcere alle squadre più esperte mostrando in ogni occasione qualità tecniche e fisiche invidiabili.

Da segnalare i 15 punti di capitan Belfiori, la precisione chirurgica sui tiri dai 6.75 mt di “Tex” Tessaro (14 dei 18 punti realizzati dalla linea dei 3 punti), la potenza di Collodi e la giovane Bartoli (classe 2003) ancora in doppia cifra.

Queste le parole dell’allenatore sulla gara di domenica a Montecatini: ”Abbiamo avuto un buon approccio alla partita, e questo per noi era fondamentale considerate le difficoltà che questa presentava. Montecatini è un’ottima squadra, una di quelle che sicuramente lotterà per la vittoria finale, di conseguenza non era affatto facile imporsi su questo campo, e credo che le ragazze lo abbiano fatto con buona personalità. Quella personalità che serve ed è necessaria per prendere punti pesanti in trasferta. Abbiamo iniziato bene l’incontro, avendo poi anche la capacità di reagire alle prime difficoltà palesatesi tra la fine del primo quarto e l’inizio del secondo. Poi abbiamo aumentato l’intensità difensiva e questo c’ha permesso di allungare prima dell’intervallo e di rientrare negli spogliatoi a metà partita avanti di 10 punti. Le ragazze poi sono state brave ad iniziare subito forte al rientro in campo e con un parziale di 11-4 a inizio terzo quarto abbiamo decisamente indirizzato le sorti dell’incontro arrivando fino al +17 (30-47). Nel finale poi abbiamo ben contenuto i tentativi di rimonta da parte di Montecatini, arrivata fino a -8 ma che non ha mai dato l’impressione di poter realmente riaprire la gara. Adesso ci aspetta un’altra difficile partita venerdì in casa con Pisa. Sarà fondamentale tornare in palestra da martedì con concentrazione e entusiasmo per allenarsi bene e preparare al meglio la partita”.

Prossima gara per le ragazze della Torretta venerdì 10 dicembre con la P.F. Pisa sul parquet amico del Palasuore con palla a due alle 21:15.