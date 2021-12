Sport



Bf Porcari travolge Bellaria

mercoledì, 1 dicembre 2021, 10:33

Ancora bene la prima squadra, le giovanili in campo con le under 19 e le under 14 non vanno a punti rispettivamente con Pisa e Florence Firenze.



Continua la striscia positiva per le senior del Basket Femminile Porcari che con tre vittorie su altrettante gare viaggiano a punteggio pieno nel campionato di serie C regionale. Una bella soddisfazione per il gruppo di Stefano Corda che stanno trascorrendo un ottimo periodo di forma sciorinando belle prestazioni alla loro prima esperienza in questa categoria. Domenica 5 dicembre già uno scontro al vertice con ragazze di Porcari impegnati al Palavinci con la P.F. Montecatini, anche lei a punteggio pieno.



Per il settore agonistico sono scese sul parquet le under 19 e le under 14. Ambedue reduci da sconfitte, ma nonostante questo si sono evidenziati miglioramenti rispetto agli incontri precedenti che fanno ben sperare per il prossimo futuro.



Di seguito



SERIE C

B.F. Porcari vs Bellaria Cappuccini Pontedera 106 - 23

(30-4)(56-12)(83-23)

Menchetti 6, Peri 9, Fusco 4, Tessaro 20, Belfiori 18, Casentini 6, Parlanti 11, Giovacchini 2, Bartoli 14, Bendinelli, Baroni 4, Collodi 12. All. Stefano Corda.

Si conferma l’ottimo momento per la squadra senior che fa tre su tre vincendo con Pontedera.

Tutto facile per le ragazze di Stefano Corda a cui bastano pochi minuti per mettere il sigillo vincente sul match.

Complimenti a tutto il gruppo che oltre all’ottima prestazione è riuscito a mantenere concentrazione e pressione fino al termine dell’incontro.

Domenica 5 dicembre il prossimo impegno al Palavinci con la P.F. Montecatini. Inizio gara ore 18:00.

UNDER 19

B.F. Porcari vs P.F. Pisa 51-68

(19-17)(32-37)(43-60)

Zucconi, Donatini F. 7, Martini 2, Diroma 2, Bartoli 20, Giannini, Menchini 6, Bianchi 5, Manzoli 2, Tocchini 4, Rabissi 1, Donatini A. 2. All. Simone Taddei.

Classifica ancora ferma per il gruppo under 19.

Le ragazze di Porcari rimangono in partita fino alla pausa lunga poi un blackout nel terzo quarto provoca una forbice di 17 punti, un divario tra le due squadre che rimarrà invariato fino al termine della gara.

Lunedì 6 dicembre alla Toscanini con la P.F. Prato la prossima gara con inizio ore 21:30.

UNDER 14

Florence Basket vs B.F. Porcari 50-35

(15-7)(25-17)(35-25)

Bini, Mazzolini 1, Bianchi 5, Boschi, Michelotti, Martinelli, Manfredi 4, Cattani 3, Marsili 4, Giori 8, Obioha 6, Pinochi 4. All. Francesca Salvioni

Si chiude con la vittoria della Florence l’incontro del 27 novembre che vedeva impegnate le ragazze del gruppo under 14.

Una gara dove si sono notati sicuramente miglioramenti rispetto alla precedente, con più concretezza e limitando alcuni errori, in particolare nei passaggi e sulle rimesse, i risultati positivi arriveranno anche per loro.

Domenica 5 dicembre. sul parquet amico del Palasuore sarà ospite il Jolly Basket Livorno, palla a due ore 15.00.

UNDER 17

Sarà impegnata domenica 5 dicembre alle ore 18:30 in casa con Basket Golfo Piombino

UNDER 13

Per loro l’appuntamento sarà sul parquet amico del Palasuore sabato 4 dicembre alle ore 16.00 con Baloncesto Firenze