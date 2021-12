Sport



Campionati Europei Pattinaggio FreeStyle, Lucca ancora presente!

domenica, 19 dicembre 2021, 19:47

Sulla magnifica pista in parquet di Valladolid in Spagna, Alessandro Cosentino è stato proclamato Campione Europeo 2021 in Speed Slalom cat juniores.

Alessandro si allena nella squadra cittadina di pattinaggio Lucca Roller Club dove, grazie alla perseveranza dell'allenatrice Ilaria Zanobini (oggi Responsabile Squadre Nazionali), è maturato in questa disciplina conquistando 2 titoli iridati ai campionati Nazionali, distinguendosi in vari tornei Internazionali e meritandosi ben 2 titoli Europei. Le performance di Alessandro sono state apprezzate dal Commissario Tecnico Andrea Ronco tanto da convocarlo nella Nazionale di Pattinaggio. Oggi Alessandro ha avuto l'opportunità di esprimersi vestendo i colori della Nazionale Italiana, onorando la fiducia in lui riposta con una esemplare scalata verso la conquista del primo posto. Grazie Italia, grazie Lucca Roller Club.