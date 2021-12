Colpo Virtus: preso il mezzofondista kenyano Albert kipchirchir. Confermato Emmanuel Ojeli

Altri articoli in Sport

mercoledì, 1 dicembre 2021, 10:33

Ancora bene la prima squadra, le giovanili in campo con le under 19 e le under 14 non vanno a punti rispettivamente con Pisa e Florence Firenze

mercoledì, 1 dicembre 2021, 08:53

La squadra allenata da mister Vannini passa alle finali nazionali battendo la Virtus Senigallia e la Lazio, rispettivamente per 7-0 (2 Paja - Landi- Rocchicioli- Colzi - 2 Ribechini) e 6-1 (3 Paja - Di Sessa - Moretti e Ribechini)

mercoledì, 1 dicembre 2021, 08:29

Nuovo impegno per il team lucchese, presente sulle strade dell'appuntamento al fianco di Davide Giovanetti, chiamato alla seconda esperienza sulla Skoda Fabia R5 "gommata" Pirelli dopo le buone sensazioni destate alla recente Halloween Ronde

martedì, 30 novembre 2021, 15:44

Il Tau Calcio rimane in vetta alla classifica vincendo 2-0 in casa contro la Massese. Un match molto equilibrato per tutto il primo tempo e sbloccato poi da una bellissima rete di Tommaso Fazzini nella ripresa

lunedì, 29 novembre 2021, 16:33

È con la conquista del massimo risultato che il team lucchese manda in archivio la prima collaborazione assoluta con Marco Pollara, vincitore del confronto messinese sulla Skoda Fabia R5 Evo "gommata" Pirelli e condivisa con Daniele Mangiarotti

domenica, 28 novembre 2021, 21:51

Vittoria al platino per il Basket Le Mura Lucca che in questa ottava giornata della Techfind Serie A1 si è imposto per 71-65 contro un’ostica Costa Masnaga al termine di un match che contrapponeva due entità con una simile filosofia di gioco