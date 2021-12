Sport



Ct Lucca Vicopelago, niente impresa a Beinasco: le biancorosse retrocedono in A2

domenica, 5 dicembre 2021, 19:31

In un match da dentro o fuori, il Tennis Beinasco supera a domicilio per 3-1 il Circolo Tennis Lucca Vicopelago, privo anche oggi di una pedina importante come Bianca Turati, condannando alla retrocessione in A2 il team lucchese. Dopo quattro stagioni memorabili, dalle due semifinali playoff al titolo tricolore conquistato nel 2020, la squadra del presidente Donald Morrison deve abbandonare il proprio posto nel “gotha” del tennis femminile italiano. L’auspicio è che la prossima stagione in cadetteria sia solo una piccola parentesi in modo da rivedere al più presto il Circolo Tennis Lucca Vicopelago, uno dei fiori all’occhiello dello sport nella nostra provincia, competere di nuovo in Serie A1.

Rispetto al match di andata il Tennis Beinasco ha proposto l’ungherese Reka-Luca Jani al posto di Grymalska, facendo così scivolare nello spot di seconda singolarista Giulia Gatto-Monticone. Proprio la giocatrice classe 1987 ha regalato il primo punto di giornata al proprio circolo imponendosi per 6-1 7-5 su Tatiana Pieri, in un match che ha visto un secondo parziale girare dalla parte delle locali su un paio di punti. A rimettere il punteggio in parità ci pensava una sontuosa Jessica Pieri. Davvero egregio l’impatto in questi playout della classe 1997 che, nonostante sia in procinto di operarsi al polso, ha superato una scomoda ed esperta cliente come Reka-Luca Jani. La magiara si è dovuto arrendere per 6-2 7-5 al ritmo indiavolato tenuto da Jessica Pieri, capace così di bissare lo “scalpo” di Giulia Gatto-Monticone ottenuto sette giorni fa.

Senza storia, invece, la partita tra i prodotti dei rispettivi vivai. Federica Rossi ha rispettato in pieno i pronostici della vigilia superando per 6-0 6-0 Clarissa Gai, scelta quest’oggi al posto della giovanissima Ludovica Pierro. Ad una sconfitta dalla retrocessione in Serie A2, il Ct Lucca Vicopelago affida le sue chance di sopravvivenza nel doppio a Jessica e Tatiana Pieri contrapposte, esattamente come in gara-1, a Federico Rossi-Giulia Gatto Monticone. Sarà proprio il tandem piemontese, uno dei migliori dell’intera Serie A1 in questa specialità, ad avere la meglio con un 6-2 6-1 che lascia spazio a pochissime recriminazioni. Finisce con la retrocessione in Serie A1 un’annata tribolata per il Circolo Tennis Lucca Vicopelago che ha pagato, onestamente, un conto salato ai tanti infortunati che ne hanno pesantemente condizionato questa stagione.