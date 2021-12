Sport



Due campionesse nazionali e 18 medaglie per la Ginnastica Ritmica Lucca

mercoledì, 8 dicembre 2021, 17:43

Si sono svolte dal 4 all'8 dicembre le Finali Nazionali Silver “Winter Edition”, una manifestazione sportiva nazionale della Federazione Ginnastica d'Italia, che si svolge al polo fieristico di Rimini.

Le ginnaste della Ginnastica Ritmica Lucca hanno portato a casa ben 18 medaglie e 2 titoli nazionali.

Il primo giorno sono scese in pedana Benedetta Papa e Dalia Conti, che hanno presentato rispettivamente 3 esercizi nella massima categoria LE, dove il livello era molto alto. Benedetta ha ottenuto come miglior piazzamento un quinto posto al corpo libero e un sesto posto al cerchio, 8^ in classifica generale, Dalia sesta al corpo libero e 23^ in all around.

Il secondo giorno di gara Irene Spina ha conquistato il titolo di vicecampionessa nazionale nelle allieve 4 categoria LD, terza al corpo libero e quarta al cerchio. Nella stessa categoria Vittoria Martinelli è giunta quarta in classifica generale a 0.025 dal podio e terza al cerchio. Giulia Susulete ha ottenuto un quinto posto al corpo libero.

Veronika Halenko, ad un anno dal suo esordio in pedana, è medaglia d'argento in all around nelle allieve 2 LD, campionessa nazionale al corpo libero e bronzo alla palla.

Le 4 ginnaste che hanno gareggiano in LD hanno preso parte anche al torneo Winter Club nella stessa categoria classificandosi seste.

Lunedì è stata la giornata di gara più lunga. Le prime a gareggiare sono state le junior 2 LC: Sabrina Ionescu, quinta al nastro e alle clavette e Martina Franciosini, quinto posto per lei sia alla palla che al cerchio.

Gemma Bertolani ha condotto un'ottima gara nelle allieve 4 LD, con ben 86 ginnaste, e ha conquistato un secondo posto alla fune e il terzo posto al cerchio, quarta in classifica generale per pochissimi centesimi.

Lara Giannecchini medaglia di bronzo alla palla nelle junior 1 LC e quinta al nastro.

Ottimo esordio per la piccola Sofia Marcelli, classe 2012, che alla sua prima gara nazionale ha portato a casa un bronzo alla fune e si è classificata 12^ in all around.

Sofia, Gemma, Lara e Sabrina hanno partecipato anche al Winter Club Open, dove nonostante la formazione fosse tra le più giovani, hanno spiccato tra ben 84 squadre pizzandosi al quarto posto.

Il quarto giorno di competizioni ha visto gareggiare Corinna Belmonte, 4^ posto per lei al corpo libero e 9^ al cerchio.

Poi è stato il turno di Dalila Giusti, che con il suo carisma ha catturato la giuria e si è aggiudicata il titolo di campionessa nazionale allieve 2 LB1, medaglia d'oro per lei anche al corpo libero e argento al cerchio.

Il secondo titolo nazionale è arrivato nel pomeriggio con Clara Ciardetti, prima classificata nelle allieve 3 LB1, argento al corpo libero e oro al cerchio.

Terzo posto all around per Beatrice Pacini, che ha condotto un'ottima gara nelle allieve 4 LB1.

Nell'ultimo giorno di gare, Ginevra Porta si è classificata 10^ nella numerosissima categoria allieve 2 LA1, mentre Chiara Giulianelli ha strappato l'ultima medaglia con un ottimo esercizio alla palla, che le è valso il secondo posto, quarta in classifica generale.