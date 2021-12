Sport



Ecco il derby Castelfranco-Nottolini: il PalaBagagli mette in palio il secondo posto

sabato, 11 dicembre 2021, 08:41

di Valter Nieri

Domani pomeriggio si accendono di nuovo i riflettori del Palabagagli per un derby che sta diventando sempre più una delle grandi classiche del campionato di B1. Alle 17,30 il via ad una partita molto sentita che è stata spesso emozionante e ricca di spunti tecnici con le due squadre che a volte hanno accarezzato la vittoria per oltre un'ora per poi perdere al tie-break. Forse mai come questa volta la posta in palio è così importante per l'alta classifica visto che Bresciani e compagne sono seconde a quattro punti dalla capolista 3M Perugia. FGL Castelfranco sogna il sorpasso inseguendo al momento le bianconere di un solo punto al terzo posto. Negli ultimi anni le loro sfide hanno generato sempre un'onda emotiva da condizionare a volte cali di attenzione e di concentrazione ed i due coach, Capponi da una parte e Menicucci dall'altra, dovranno essere bravi a tenere sulla corda le proprie squadre in un match che si preannuncia spettacolare, tirato e dall'atmosfera coinvolgente visto che ad entrambe non mancherà di certo il calore ed il sostegno delle proprie tifoserie. La Nottolini è al momento la squadra rivelazione e dopo più di un terzo di campionato nessuno a Capannori si aspettava una posizione di classifica così alta ed oltre tutto giunge al derby in buone condizioni:

"Gli ultimi allenamenti-dice il D.S. Oronzo Miccoli-hanno dimostrato che le ragazze stanno bene e sono in eccellenti condizioni fisiche. L'impegno è fra quelli più difficili fra due squadre che si equivalgono e la partita è aperta a qualsiasi risultato"

Le bianconere vengono dal rotondo successo interno per 3-0 contro Connetti.it Chieti ed hanno smosso sempre la classifica nelle otto partite disputate. Viceversa Castelfranco ha subito nell'ultimo turno una battuta di arresto nel difficile campo del Palatriccoli contro Pieralisi Jesi.

"Le marchigiane dice coach Alessandro Menicucci hanno disputato contro di noi la partita perfetta e anche se non vogliamo cercare alibi un po' potrebbe aver influito l'infortunio subito nel primo punto del match dalla nostra centrale titolare Sara Crisari costretta ad uscire e in dubbio per la partita di domani".

COACH MENICUCCI: "LA NOTTOLINI HA TANTA QUALITA' E DIRIGENTI ATTENTI A SCOVARE BUONE GIOCATRICI"

C' è tanta voglia nell'FGL Castelfranco di riscattare la sconfitta di Jesi e farlo contro Toscanagarden Nottolini varrebbe doppio.

"La Nottolini-dice coach Menicucci, da 8 anni a Castelfranco, ha un grande organico e non avevo dubbi che sarebbe stata fra le protagoniste del campionato. È una squadra aggressiva con tanta qualità e i suoi dirigenti sono competenti nell'andare a cercare brave giocatrici per allestire sempre una grande formazione. Noi siamo sullo stesso livello e la partita, inutile negarlo, è molto importante per entrambe le squadre. Devo dire che sono sempre stato bene accolto a Capannori da una tifoseria calda e corretta. Fra le due società c'è sempre stata una stima reciproca che va al di là di una sana rivalità".

Nell'ultimo derby disputato al Palabagagli nello scorso campionato, era il mese di marzo di quest'anno, vinse la Toscanagarden Nottolini per 3-1 dove grande protagonista fu la regista bianconera Francesca Bresciani. Negli ultimi anni il bilancio pende a favore delle bianconere che si sono imposte in trasferta l'8-12 2018 per 3-0 mentre il 30-3-2019 Castelfranco espugnò il Palapiaggia 3-2 al termine di un match rocambolesco ed emozionante. Il 21-12 2019 invece al Palapiaggia successe l'incontrario con la vittoria che andò alla Toscanagarden per 3-2.

QUESTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Un derby elettrizzante, partita clou della 9.a giornata nel girone E di B1, che dovrebbe riempire il Palabagagli in tutti i posti consentiti dalle nuove normative anti-covid con le due formazioni che non dovrebbero discostarsi tanto da quelle schierate nel turno precedente.

Castelfranco: Vallicelli in regia con opposto Covino per la diagonale. In zona 4 Baggi e Zuccarelli; capitan Andreotti e Chisari le due centrali. Se Sara Chisari non sarà stata recuperata dall'infortunio giocherà Eva Bernardeschi. Due i liberi che si alternano: Casarosa e Tosi

Nottolini: capitan Bresciani opposta a Lunardi o Coselli; in zona 4 Tesanovic-Salvestrini; in zona 3 Bianciardi-Catani; libero Battellino. Nel corso della partita sono molto probabili anche gli impieghi di Sciabordi (terza schiacciatrice) e Varani (terza centrale). Come più volte ha dimostrato coach Capponi ritiene di avere dieci titolari e non sempre ha avuto la stessa formazione base di partenza. L'incontro sarà seguito da diversi osservatori e procuratori.