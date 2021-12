Sport



Gesam Gas e Luce Lucca, che blitz a San Martino di Lupari. Biancorosse qualificate per le Finale Eight di Coppa Italia

domenica, 19 dicembre 2021, 21:19

di michele masotti

73-85

(24-27, 46-50 e 59-66)

Fila San Martino di Lupari: Kelley 16, Guarise, Antonello ne, Filippi 6, Milazzo 13, Pilabere 2, Pastrello 11, Russo 12, Mitchell 13, Varaldi ne, Arado ne e Mini ne Allenatore: Lorenzo Serventi

Gesam Gas e Luce Lucca: Natali 2, Dietrick 23, Parmesani 2, Gianolla 7, Kaczmarczyk 10, Miccoli 5, Valentino, Gilli 2, Frustaci 13 e Wiese 21 Allenatore: Luca Andreoli

Arbitri: Ferretti, Barbiero e Saraceni

Grazie ad un’entusiasmante prestazione il Basket Le Mura Lucca ha violato per 73-85 il difficile parquet del Fila S.Martino di Lupari qualificandosi, con due turni di anticipo, alle “Final Eight” di Coppa Italia. Un primo obiettivo centrato dal team di coach Luca Andreoli, da stasera salito al quarto posto in graduatoria assieme a Campobasso e Ragusa, con la Passalacqua che deve ancora recuperare due partite. Quattro giocatrici in doppia cifra (Dietrick, Wiese, Kaczmarczyk e Frustaci), con il career high fatto in A1 fatto registrare da Sofia Frustaci, e le consuete dosi di intensità e voglia di aiutarsi l’una con l’altra sintetizzano in parte l’ennesima prova di maturità superata dal Gesam Gas e Luce. Non era assolutamente un compito agevole imbrigliare il solido impianto di gioco costruito da coach Serventi, per giunta trascinata per buona parte della contesa dalle ex Pastrello (11 punti) e Russo (12 punti).

La recuperata Kaczmarczyk, Miccoli, Wiese e Dietrick rappresentano lo starting five scelto da Luca Andreoli. Serventi, terzo ex di serata, risponde con Kelley, capitan Filippi, Pastrello, Mitchell e Milazzo. Una tripla per parte, griffate proprio dalla play locale e da Sydney Wiese, stappano un match sarà molto divertente e giocato, almeno per tre quarti, su ritmi vertiginosi. Lucca si difende egregiamente sui “penetra e scarica” delle padrone di casa, attaccando in maniera altrettanto eccellente dall’arco. Il 48% di realizzazione in questo fondamentale inizia a prendere forma grazie alle prodezze balistiche di Wiese e Blake Dietrick (23 punti) che producono uno 0-10 di parziale, interrotto da un canestro di Silvia Pastrello. Lupebasket, complice la grinta che da sempre contraddistingue le giallonere, ha la forza di ricucire il gap tornando in parità a quota 22 prima della tripla di Frustaci.

Sul 24-27 si apre il secondo periodo con San Martino di Lupari che sembra, almeno inizialmente, aver preso le misure all’attacco ospite. La tripla di Ilaria Milazzo (13 punti) vale il 36-35 per quello che sarà l’unico vantaggio di serata toccato dal Fila, subito perso nell’azione successiva poiché Dietrick decide di fare copia e incolla dall’arco. Con una Giulia Natalia frenata da tre falli, la panchina biancorossa dà comunque una risposta interessante alla luce del contributo fornito sia da Frustaci che Gianolla (7 punti e 6 rimbalzi). L’inerzia si sposta nuovamente verso Lucca, molto determinata nel conquistare alcuni rimbalzi offensivi tramutatisi in extrapass, ma le locali, con Kelley e Mitchell andate a referto, non mollano e mandano le contendenti all’intervallo sul 46-50.

Al rientro dagli spogliatoi, le percentuali offensive di San Martino e Lucca calano. Sydney Wiese e compagne continuano, però, a trovare il modo per scardinare la difesa locale. Il vantaggio della squadra di Andreoli si mantiene sempre al di sotto della doppia cifra visto che Fila riesce a restare aggrappati al punteggio per effetto di qualche buona giocata di Pastrello e Filippi.

Lo strappo decisivo si verifica nel quarto conclusivo inaugurato, tanto per cambiare, da una tripla di Wiese. Il successivo gioco da tre punti di Blake Dietrick vale il 63-73 a 5’56’. È l’allungo decisivo che Lucca conserva con intelligenza e temperamento, rintuzzando i disperati tentativi delle padrone. Finisce quindi 73-85 per le biancorosse che continuano il loro campionato di vertice alle spalle delle big three pronosticate dagli addetti ai lavori alla vigilia.

Nemmeno il tempo di gioire per la settima vittoria stagionale che il Basket Le Mura Luca tornerà in campo già mercoledì 22 dicembre al PalaTagliate, palla a due fissata alle 20.30, per l’interessante confronto con la quotata Passalacqua Ragusa.