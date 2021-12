Sport



Gli Esordienti 2008 del Tau arrivano terzi alle finali nazionali

lunedì, 13 dicembre 2021, 12:21

Gli Esordienti 2008 sono arrivati 3° alle finali nazionali Under 13, un torneo che riguarda tutte le migliori scuole calcio elite d'Italia e quest'anno sono state introdotte anche le società professionistiche. E' un torneo iniziato lo scorso anno che riguardava gli under 13, ma per motivi Covid poi è stato interrotto e ripreso quest'anno.

L'analisi del mister Marco Vannini: “Abbiamo onorato al meglio la manifestazione, giocando e comportandoci in maniera egregia in campo, rispettanto lo spirito del torneo che è il "Fair Play". Abbiamo sbagliato una partita, quella contro il Real Cesarea, subendo la loro fisicità ma ci può stare. Le due partite successive i ragazzi hanno avuto una bella reazione e siamo riusciti a vincerle entrambe. Sono molto soddisfatto perchè è stata sicuramente una giornata di crescita per la squadra. Stiamo facendo un bel percorso ma questo deve essere l'ennesimo punto di partenza e non un punto di arrivo".

"Ringrazio i ragazzi per tutto quello che hanno fatto e la società Tau che ci permette di lavorare sempre al meglio. Voglio ringraziare per il prezioso lavoro anche tutti i collaboratori e i direttori che hanno allestito la squadra perchè questi traguardi non si raggiungono per caso. "

Finale Fair Play Elite 2008 risultati:

Tau - Real Casarea 0-5

Tau - Bulgaro 3- 0 (Rocchicioli - Moretti - Lazzareschi)

Tau - Padova 2-1 ( Ribechini - Rocchicioli)