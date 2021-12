I migliori talenti del basket giovanile a Porcari

Altri articoli in Sport

venerdì, 3 dicembre 2021, 14:18

Il Tau Calcio comunica ufficialmente l'arrivo in maglia Amaranto di Jonathan Granito dalla Pro Livorno Sorgenti. L'attaccante classe 1983, si è unito al gruppo ed è già a disposizione di mister Cristiani che potrà contare su un giocatore di esperienza anche in categorie superiori

giovedì, 2 dicembre 2021, 14:06

Ancora un fine settimana favorevole ai colori della Puliti. Pablo Giovanetti non smette più di mostrare la sua bravura e l'ha dimostrato anche al Polofiere di Carrara

giovedì, 2 dicembre 2021, 13:20

Buona la prima per la giovane formazione di volley femminile della Polisportiva Volley Capannori, che tra le mura amiche nel palazzetto della scuola "Custer De Nobili" di Santa Maria a Colle, nella prima giornata di campionato under 19 femminile girone A, guidata dal coach Maurizio Gigante e Arianna Tavella, battono...

mercoledì, 1 dicembre 2021, 16:37

Un nuovo arrivo in casa dell’Atletica Virtus che rinforza il proprio organico in vista della prossima stagione continuando ad alzare l’asticella delle proprie ambizioni e a sognare di raggiungere risultati ancora più prestigiosi

mercoledì, 1 dicembre 2021, 10:33

Ancora bene la prima squadra, le giovanili in campo con le under 19 e le under 14 non vanno a punti rispettivamente con Pisa e Florence Firenze

mercoledì, 1 dicembre 2021, 08:53

La squadra allenata da mister Vannini passa alle finali nazionali battendo la Virtus Senigallia e la Lazio, rispettivamente per 7-0 (2 Paja - Landi- Rocchicioli- Colzi - 2 Ribechini) e 6-1 (3 Paja - Di Sessa - Moretti e Ribechini)