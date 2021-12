Sport



Ibrahimovic, c'è un cuore che batte nel cuore di Zlatan

lunedì, 20 dicembre 2021, 23:23

di aldo grandi

Altro che teoria Gender. Nelle scuole italiane ed europee di ogni ordine e grado andrebbe distribuito e fatto leggere l'ultimo libro di Zlatan Ibrahimovic, Adrenalina, scritto in collaborazione con Luigi Garlando, storica firma della Gazzetta rosa. Dice, ma cosa c'entra Ibrahimovic con gli studenti e, soprattutto, con la scuola? Beh, provate un po' a leggere le 264 pagine che scivolano via facili facili anche per i più difficili, e comprenderete perché. In fondo, se c'è una materia le cui lezioni sarebbero particolarmente utili ai ragazzi di oggi, beh, sarebbe quella che serve a conoscere un po' la vita oltre le quattro pareti di una classe in cui la teoria fa, spesso, a cazzotti con la pratica per non dire con la vita. E se anche non si prendono a pugni, è assodato che i libri non bastano per essere uomini (o donne): serve anche la vita vissuta, quel che c'è là fuori e che sempre più spesso appare così luccicante e dorato mentre, al contrario, luccicante e dorato non è. O, almeno, lo è solo per pochi.

Uno di questi è senz'altro lui, lo zingaro come lo chiamano per le sue origini slave e quando lo vogliono offendere dalle tribune e dagli spalti senza sapere che, all'opposto, lo caricano ancora di più. Un po' come fanno i tori quando vedono rosso.

Certo, lui è quello che ammette, sia pure senza vantarsene, di non aver mai letto un libro, ma dopo aver letto qualche pagina dedicata alla sua infanzia e all'adolescenza, bene, sfidiamo chiunque a non aver fatto altrettanto. Quando sei e cresci in mezzo alla strada e, in un certo senso, alla giungla, quando non hai niente se non te stesso, o ti ribelli e reagisci colpo su colpo oppure sei destinato a soccombere. Qualcuno, anima pia, sinistra radical chic o inguaribile ottimista, potrebbe obiettare che non tutto il mondo è paese e che non tutti hanno vissuto quel che ha vissuto Ibrahimovic. Vero, ma pur senza aver mai letto una riga, così almeno dice, ha compreso prima e più di tanti altri una cosa fondamentale: nessuno, in questa vita e, probabilmente, anche nell'altra ammesso che esista, ti regala mai niente e tutto quello che vuoi o vorresti, se non sei figlio di qualcuno, non potrai mai averlo se non scendi in pista e sei disposto a lottare per averlo.

Una cosa quest'uomo ormai quarantenne alto 1 metro e 95 centimetri riesce ad insegnare sin dalla prima pagina: in ogni cosa che fa, in ogni impresa in cui si cimenta, mette tutto quello che ha, fino all'ultima goccia di sudore e di energia ossia infila ovunque l'unica cosa che rende un uomo felice di essere così com'è: la passione. Non c'è vita senza passione o se preferite, senza adrenalina e per uno dei più grandi calciatori degli ultimi decenni l'adrenalina è il solo ingrediente capace di trasmettergli quella forza vitale senza la quale non potrebbe andare avanti.

Certo, al termine di questa lettura il protagonista appare, indubbiamente, esasperato ed esasperante, ma così è, se vi pare. Non farà e non fa nulla per compiacere gli altri, ama l'arena, ma non è disposto a rinunciare ai suoi principi per accedervi sempre e comunque. Solo, forse, chi sa cosa significa non possedere alcunché o molto poco, può immedesimarsi in ciò che racconta questo giocatore che ha girovagato per tutta Europa e non solo alla ricerca di un senso da dare alla propria esistenza trovandolo, poi, in particolare, nel correre dietro ad un pallone. Una corsa e un pallone, però, che gli hanno consentito di uscire dall'anonimato, dalla povertà, dall'umiliazione. Solo chi cade, recitava un film con il grande Paul Newman, può risorgere, ma ci sono persone che non cadono mai e altre che, al contrario, cadono così tante volte da non riuscire più a rialzarsi. Ecco, poi ci sono gli Ibrahimovic, i quali hanno, dalla nascita, il più importante regalo che madre natura, a volte così egoista e apparentemente arida, può trasmettere ad un essere umano: il carattere.

“Ethos antropoi daimon” ebbe a dire il filosofo greco Eraclito ossia e in sostanza, il carattere è il destino di un uomo. E mai come per lui questa frase calza a pennello. Solo il carattere può impedirti, in certe situazioni e a certe età, di soccombere. Il carattere di chi non accetta di stare sempre sotto finisce per renderti antipatico e scostante, presuntuoso e irriverente, aggressivo e insopportabile. Ma è il prezzo da pagare, spesso, per raggiungere ciò che nessuno ti ha mai fatto capire che avresti potuto conseguire. Zlatan è uno che ha sempre avuto fame e che non ha mai dato niente per scontato. Al di là di certi atteggiamenti istrionici e da bullo di periferia, è un uomo al quale l'esuberanza giovanile ha concesso ben poco di gratuito e molto, quasi tutto, a prezzo di enormi sacrifici che hanno reso la conquista ancora più appetitosa.

Se l'esperienza non si insegna, è inutile aggiungere che la teoria, da sola, non basta. Insieme possono, però, fare molto. La fame di Ibra lo ha condotto a comprare tanto per non dire tutto togliendosi quel senso di privazione e di rinuncia che lo avevano sempre accompagnato per tutta l'infanzia e l'adolescenza. Attenzione, quindi, il mondo di Ibra può anche non piacere e, magari, anche non interessare, ma la fame e la voglia di arrivare, quelle, sono ingredienti indispensabili per chiunque, a qualunque latitudine, voglia ergersi al di sopra della mischia o, come scrisse in altri tempi e in altri contesti Roman Rolland, Au-dessus de la mêlée dove la mischia non è la vita di tutti i giorni, ma la volontà di arrivare primi in quello che si sceglie di fare per sentirsi ed essere vivi.

A noi che amiamo il calcio e lo sport, che di libri ne abbiamo letti così tanti da non ricordarcene nemmeno quanti, che siamo cresciuti in mezzo alle strade polverose e trafficate della capitale tirando calci ad un pallone, il libro è piaciuto e ce lo siamo andati a comprare senza che nessuno ce lo avesse consigliato. Certo, non pensate di trovarci la ricetta per diventare ricchi, famosi e belli. No, restereste delusi.

Zlatan Ibrahimovic, Luigi Garlando

Adrenalina

Cairo Editore

Dicembre 2021

Pagine: 262

Prezzo: 19 euro