Il 18 dicembre appuntamento al campo scuola Moreno Martini per il cross di Natale

lunedì, 13 dicembre 2021, 19:53

Appuntamento di cartello per l’Altletica Virtus Lucca, indaffarata nei preparativi del Cross di Natale, l’evento riservato agli atleti della categoria esordienti di Virtus Lucca, GM Barga e ASD Pegaso in programma sabato 18 dicembre al Campo Scuola Moreno Martini.

I piccoli atleti delle tre realtà sportive scenderanno in pista a partire dalle ore 15 per poi concludere il pomeriggio con la visita speciale di Babbo Natale. Una manifestazione fortemente voluta dai vertici della società, in accordo con lo staff tecnico, per restituire in piccola parte ai bambini il senso della festa, dell’unione e della competizione con le famiglie ad assistere sugli spalti. Nel rispetto dell’attuale normativa che prevede specifiche restrizioni e misure di sicurezza, i posti messi a disposizione per il pubblico saranno 450. Sarà necessaria la prenotazione sul sito della Virtus Lucca al link https://virtuslucca.it/prenotazione_cross_natale ed è richiesto obbligatoriamente il green pass rafforzato per accedere all’impianto.

Sarà un’occasione di festa e condivisione nella quale legare i valori dello sport a quelli dell’aggregazione.