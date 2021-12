Sport



Il miglior Natale per Nicola Parenti: prima vittoria da élite e podio ai campionati regionali

martedì, 14 dicembre 2021, 17:40

di Valter Nieri

Si accendono le luci all'albero di Natale per Nicola Parenti, finalmente a segno in una gara élite di ciclocross e secondo posto Open dilettanti nella stessa categoria ai campionati regionali. Le sue performance sono state premiate per la prima volta da quando indossa i colori dell'A.S.D. Cycling Team Zerosei a Pieve a Presciano, piccolo borgo valdarnese, aggiudicandosi il G.P. La Pieve-Classica degli Olivi organizzata dalla S.S. Ponticino Tecnicolor Vaio nell'anno della ricorrenza millenaria della stessa Pieve, precedendo nell'ordine Lorenzo Cataldo del Gragnano Sporting Club, Kevin Biagi del Borgonuovo e Tommaso Senesi della Zerozero Team. A pochi giorni di distanza da questo trionfo giungeva per l'atleta lucchese un'altra grande soddisfazione con il secondo posto Dilettanti Open élite e terzo assoluto nei campionati regionali che si sono tenuti quest'anno a Miravalle Montevarchi nei pressi del crossodromo Miravalle sulla collina tra Montevarchi e Mercatale Valdarno in provincia di Arezzo, validi anche come 4.a edizione del memorial Mirella Grassi con l'organizzazione dell'Olimpia Valdarnese e come 3.a prova dello Challenge Trofeo Toscana. Su un tracciato di Km. 2,700 ed una temperatura molto rigida Parenti è stato rivale del vincitore Alessio Trabalza della Gito Squadra Corse, grande specialista del cross e detentore del titolo conquistato per la terza volta consecutiva. Al secondo posto assoluto si è invece piazzato l'Under 23 Gabriele Bertini della Vallerbike. Buon quarto assoluto Filippo Cecchi della Michele Bartoli Academy.

PREMIATA LA SUA PERSEVERANZA

Il successo di Pieve a Presciano è stato il primo conquistato da Nicola nei sei anni di Zerosei. Pur avendo conquistato diversi podi non aveva mai assaporato la gioia del successo ma per una sua programmazione dedicata principalmente alle gare internazionali nei paesi dove il ciclocross riserva ai suoi partecipanti maggiori consensi e continua, come in Belgio e nei Paesi Bassi, ad essere uno degli sport nazionali trovando alla partenza i migliori rappresentanti a livello mondiale.

Se la perseveranza è la virtù dei forti, il più classico esempio viene dallo stesso atleta lucchese, uno che ama il ciclocross fin da bambino perchè interpretato come fonte di divertimento e poi crescendo per continuare ad essere competitivo ha dovuto fare tanti sacrifici, tante rinunce, spendendo tanti giorni e mesi di allenamento per provare a coronare il suo sogno che si è finalmente avverato all'età di 25 anni.

UNA VITTORIA INCORAGGIANTE MA NEL 2022 SI SEPARERA' DALLA ZEROSEI

Risultati soddisfacenti ed incoraggianti per la sua carriera che proseguirà nel 2022 con un'altra squadra.



"Si ormai ho deciso. Mi sono trovato bene in questi anni con la società ciclistica di S. Leonardo in Treponzio - dice a La Gazzetta di Lucca quello che ormai si può presto considerare l'ex alfiere crossistico della Zerosei - ma ogni rapporto poi giunge al termine. Farò parte di un nuovo progetto con una società ciclistica di nuova costituzione dove la Bike Academy di Guamo, per la quale lavoro come preparatore atletico, si occuperà della parte meccanica, oltre a dedicarsi alla crescita di giovani ciclisti".

La sua carriera ciclocrossistica proseguirà con programmi ancor più mirati volti ad ottenere risultati di prestigio per onorare al meglio il ciclismo lucchese, che lo vede da anni miglior rappresentante in una specialità difficile che si corre nel periodo invernale dove ci vuole più tempo a causa del freddo per scaldare i muscoli ed evitare possibili infortuni. Lui riesce ad ottimizzare come pochi in Toscana la bici con il fango. Nei circuiti impegnativi e con alte pendenze come quello di domenica a Miravalle di Montevarchi, che si è snodato su un terreno scivoloso ed impegnativo, lui riesce a bilanciare il peso e a dare i giusti ritmi alle sue pedalate per non inchiodare le ruote. Probabilmente questi recenti risultati lo indurranno a gareggiare più spesso in Toscana su competizioni alla sua portata.

PROSSIMO OBIETTIVO BEN FIGURARE AL CAMPIONATO ITALIANO

Nicola a questo punto prenderà parte ad alcune gare previste in calendario ma utilizzandole come tappe di ravvicinamento al campionato italiano di ciclocross fissato per il 9 gennaio a Variano di Basiliano in provincia di Udine. L'evento che avrà diversi giorni di gare per assegnare i titoli in tutte le categorie, è organizzato dalla DP66 e nella categoria élite saranno premiate anche le prime tre società classificate. Un appuntamento importante che aprirà il nuovo anno per i tanti specialisti in una regione che ama il ciclismo e che vanta tanti praticanti anche a livello amatoriale che amano pedalare nella natura selvaggia e incontaminata. Aspettative?

"Per me - conclude il crossista lucchese - sarebbe già tanto rientrare nei primi 10-15 classificati. A questi livelli un piazzamento vale come una vittoria".