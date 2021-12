Il pugile Marvin Demollari a Palazzo Orsetti

Altri articoli in Sport

domenica, 19 dicembre 2021, 21:19

Grazie ad un’entusiasmante prestazione il Basket Le Mura Lucca ha violato per 73-85 il difficile parquet del Fila S.Martino di Lupari qualificandosi, con due turni di anticipo, alle “Final Eight” di Coppa Italia

domenica, 19 dicembre 2021, 19:55

Nell’anticipo del sabato, una novità dovuta alla carenza degli organici arbitrali a livello regionale, a far pendere la bilancia dalla parte dei padroni di casa è stato decisivo il maggior cinismo delle “anatre”

domenica, 19 dicembre 2021, 19:47

Sulla magnifica pista in parquet di Valladolid in Spagna, Alessandro Cosentino è stato proclamato Campione Europeo 2021 in Speed Slalom categoria juniores

domenica, 19 dicembre 2021, 19:28

Una vittoria sofferta, ma molto importante per la Nottolini che voleva vincere, soprattutto, per fare un regalo a tutti i suoi tifosi che la seguono con tanto affetto sia in casa che in trasferta

sabato, 18 dicembre 2021, 10:12

I rosablu sono di scena domani pomeriggio alle 18,30 al PalaValenti, impianto che vide uno storico esodo di altopascesi (300 tifosi) nella semifinale playoff del 2008 contro la Laurenziana, lo stesso avversario del match attuale

venerdì, 17 dicembre 2021, 18:16

Il penultimo turno del 2021 di questa Techfind Serie A1 propone al Gesam Gas e Luce Lucca, reduce dalla confortante vittoria contro Sassari, il complicato impegno esterno in quel di San Martino di Lupari, settima forza della classe e staccata di sole due lunghezze da capitan Maria Miccoli e compagne