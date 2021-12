Il sindaco Tambellini invita tutti al Palatagliate per l'incontro di pugilato Demollari - Benkorichi

Altri articoli in Sport

lunedì, 20 dicembre 2021, 20:57

Chiusura di stagione all'insegna dei festeggiamenti per MM Motorsport, elevata in nona posizione della classifica assoluta del "Ciocchetto Event" con Luigi Marcucci, tornato al volante della Skoda Fabia R5. Undicesima piazza per Andrea Marcucci, protagonista di un acceso confronto "in famiglia" con il figlio per la conquista della "top ten"

lunedì, 20 dicembre 2021, 14:29

Continua il momento magico per le formazioni dell’Incas Caffè Tennistavolo Lucca che, nell’ultimo weekend di gare prima della pausa natalizia, conquistano otto successi su otto gare disputate

lunedì, 20 dicembre 2021, 14:18

Un bellissimo pomeriggio di festa, sport e aggregazione inserito nel magico contesto natalizio quello vissuto sabato 18 dicembre al Campo scuola Moreno Martini dai piccoli atleti della categoria esordienti di Virtus Lucca, Gruppo Marciatori di Barga e Asd Pegaso impegnati nel Cross di Natale

lunedì, 20 dicembre 2021, 10:22

Per la seconda volta in questo campionato il Bama, nei finali punto a punto, viene punito. Classici due indizi che fanno una prova o casualità? Lo scopriremo solo... giocando.

lunedì, 20 dicembre 2021, 08:45

Il pugile lucchese Marvin Demollari è stato ricevuto a Palazzo Orsetti ieri mattina. Oltre al sindaco Alessandro Tambellini, erano presenti l'assessore allo sport Stefano Ragghianti e il consigliere con delega alle politiche giovanili Daniele Bianucci

domenica, 19 dicembre 2021, 21:19

Grazie ad un’entusiasmante prestazione il Basket Le Mura Lucca ha violato per 73-85 il difficile parquet del Fila S.Martino di Lupari qualificandosi, con due turni di anticipo, alle “Final Eight” di Coppa Italia