Il Tau Calcio Altopascio accoglie Luca Carani

martedì, 21 dicembre 2021, 15:46

Il Tau Calcio Altopascio comunica l'arrivo in maglia amaranto di Luca Carani, centrale difensivo classe 93'. Un acquisto che va ad impreziosire ulteriormente la rosa di mister Cristiani.Il giocatore arriva dalla Pro Livorno Sorgenti, nella quale ha giocato quattro anni dopo aver vestito le maglie di San Miniato, Cascina e Atletico Etruria. La società Tau Calcio ci tiene a dare il benvenuto a Luca augurandogli "in bocca al lupo" per questa sua nuova avventura con la maglia Amaranto.Nico Venturi