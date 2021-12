Sport



Impegno internazionale per MM Motorsport: il team lucchese atteso al Rallye National de Balagne

mercoledì, 8 dicembre 2021, 17:41

Assumerà linee internazionali, confermando un appeal marcato anche al di là dei confini nostrani, il fine settimana di MM Motorsport. Il team lucchese, protagonista di un finale di stagione denso di soddisfazioni, è atteso sulle strade del Rallye National de Balagne, appuntamento che proietterà le ambizioni della squadra sui chilometri delle prove speciali "disegnate" in Corsica. Un appuntamento che coinvolgerà lo staff tecnico nel supporto a due equipaggi portacolori, chiamati a recitare un ruolo di vertice al volante di esemplari di Skoda Fabia R5 equipaggiati con pneumatici Pirelli.

A saggiare per la prima volta le potenzialità della Skoda Fabia R5 Evo - ad un anno dall'esordio con l'esemplare "base" - sarà Ceccaldi Battistu, pilota francese che condividerà con il copilota Romain Leculier i centootto chilometri di gara previsti, suddivisi in sette prove speciali.

Gradito ritorno sotto il paddock di MM Motorsport, dopo la collaborazione messa in atto nella stagione sportiva 2017, è quello che interesserà Cèdric Ferrari. Il pilota transalpino, affiancato da Frank Pasqualini, sarà chiamato all'esordio sulla Skoda Fabia R5 in un contesto che vedrà il plateau di partecipanti accendere i motori al venerdì sera con la cerimonia e lo "start" della prima prova speciale per poi proseguire nei due giorni successivi, con l'arrivo programmato alla domenica.

Nella foto (free copyright): Ceccaldi Battistu in gara al Rallye National de Balagne 2020-