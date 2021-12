Sport



Le geometrie di Noemi Signorile illuminano il PalaRadi

martedì, 7 dicembre 2021, 22:02

di Valter Nieri

Uno dei momenti salienti della 10.a giornata di A1 è il ritorno al successo della Bosca San Bernardo Cuneo che ha espugnato per la prima volta il PalaRadi di Cremona vincendo 3-1 contro Casalmaggiore. Un successo scacciacrisi che consente alle biancorosse di salire in nona posizione con p. 11 ad un solo punto dalla stessa squadra cremonese. Nella loro ottima prestazione spicca la ventiquattrenne opposta francese Lucille Gicquel con 26 punti, top score del match, sempre più in sintonia con la palleggiatrice torinese Noemi Signorile che raccogliendo la positività trasmessale da coach Pistola ha tratto incoraggiamento e motivazione per la riconferma a Cuneo in questa stagione.



LA GESTIONE DELLE ALZATE DI NOEMI SIGNORILE

A 30 anni Noemi Signorile è nel pieno della maturità e lo sta dimostrando in un Cuneo modellato dalla sua classe e dal sacrificio fisico e psicologico di una squadra rinnovata che sta crescendo di partita in partita. La regista torinese ha preso per mano la squadra orgogliosa dei sacrifici che il volley ed il suo allenatore Andrea Pistola le richiedono nella gestione delle varie tipologie di alzate che agevolano non soltanto il terminale offensivo ma anche le altre schiacciatrici, dalla russa Sofya Kuznetsova, all'olandese Jasper Marrit, alle italiane Gaia Giovannini ed alla sfortunata Alice Degradi che i primi di novembre è stata operata per una lesione al menisco del ginocchio destro. Per Noemi Casalmaggiore e Cremona sono gioia e dolori nei ricordi indelebili della sua carriera.



"Di Casalmaggiore-dice la fuoriclasse torinese- è legato il mio ricordo più brutto quando in gara 5, giocata al PalaTerdoppio persi la finale scudetto a maggio del 2015 indossando i colori biancoblu di Novara.Di fronte a 3500 spettatori fummo costrette ad arrenderci al termine di una stagione da noi dominata quando vincemmo nello stesso anno la Coppa Italia. Però di Cremona conservo anche un bel ricordo quando nella stagione 2008-09 feci l'esordio in A2 giocando per l'Esperia."

LO STORICO SUCCESSO DI DOMENICA

"Non è stato facile il successo di domenica-prosegue-i quattro set, pur con tanti errori da entrambe le parti, sono scorsi punto a punto. La differenza l'abbiamo fatta nel concretizzare più volte il nostro gioco. Gicquel è stata molto brava e scorgendo la sua buona vena ho appoggiato spesso su di lei. È stata una partita intensa ed equilibrata e forse noi abbiamo avuto il merito di rimanere maggiormente concentrate e vogliose dei tre punti che servivano molto alla nostra classifica per darci anche più convinzione nei nostri mezzi. Gli elogi per le belle partite disputate ci stavano un po' stretti visto che poi la vittoria andava alle nostre avversarie. Il punto conquistato con Conegliano è stato il momento di svolta del nostro campionato. Ora bisogna dare continuità ai risultati. Sono anche soddisfatta di questo successo perché su questo parquet è la prima volta che Cuneo riesce ad imporsi".

In effetti non è stato facile nemmeno per il muro cuneese contenere gli attacchi avversari, portati principalmente dalla trentenne brasiliana Ellen Vilas Braga, autrice di 20 punti. I set: 24-26/26-24/17-25/23-25.

BOSCA SAN BERNARDO RICEVE DOMENICA AL PALAUBIBANCA VOLLEY BERGAMO 1991

Noemi con la sua padronanza nel palleggio e le sue mani vellutate è pronta per un'altra grande sfida, quella che l'attende assieme alle sue compagne biancorosse domenica prossima fra le mura amiche del Palaubibanca quando a San Rocco di Castagnaretta arriva Volley Bergamo 1991. Una sfida da centro classifica che promette spettacolo per la presenza in campo di grandi giocatrici. Prime fra tutte la schiacciatrice ventitreenne statunitense Khalia Lanier, figlia d'arte: suo padre Bob Lanier è l'ex stella del basket NBA di Detroit e la palleggiatrice Isabella Di Iulio, una fantasista di esperienza. Bergamo vorrà rifarsi della sconfitta interna del Palanorda di domenica subita contro Chieri.

"Contro Bergamo-conclude Noemi- vogliamo riscattare le due sconfitte della stagione passata quando abbiamo disputato due fra le peggiori partite in assoluto. Una partita da prendere con le molle dove è vietato distrarsi perché vogliamo dare continuità ai nostri risultati ed una svolta al nostro campionato. Meritiamo una posizione migliore in classifica anche se la nostra priorità rimane la qualificazione in Coppa Italia".

Il capitano biancorosso che ha deliziato con le sue improvvisazioni e le sue traiettorie gli amanti del volley di diverse nazioni europee vuole continuare a stupire regalando nuove emozioni agli sportivi cuneesi.

Foto Margherita Leone