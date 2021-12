Sport



Omnia Sport: sport e tempo libero dalla A alla Z

martedì, 21 dicembre 2021, 12:22

di giulia del chiaro

Ventinove anni di attività e non sentirli. È questa l’”età” di Omnia Sport, il negozio di articoli sportivi – e non solo – di via Matteo Civitali. Una storia di famiglia, quella della famiglia Giusti, che nel 1993 ha scommesso sull’attività coltivandola con grande passione e rendendola un importante punto di riferimento per tutti gli sportivi.

Nella sede è possibile trovare materiale sportivo di ogni tipo: si va dalle scarpe da calcio, pallavolo e running, fino a tute, polo, costumi, ciabatte, cappelli, palloni e molto altro ancora. Accanto alla gamma sport, inoltre, si possono trovare anche abbigliamento e scarpe per il tempo libero delle più grandi marche sportive. Il negozio, inoltre, si occupa del merchandising di squadre di calcio e non e offre la possibilità di realizzare personalizzazioni su magliette, felpe e altri capi d'abbigliamento. Una new entry di quest’anno, nel repertorio di articoli in vendita, è la tenuta e il necessario per praticare il padel, uno sport che si sta diffondendo sempre di più anche in lucchesia.

Il rapporto diretto e famigliare con la clientela è il punto cardine di tutta l’attività che oltre alla sede di Lucca ne ha anche un’altra a Torre del Lago (via Venezia, 139 A - tel. 0584.341645) aperta alla fine degli anni Novanta. “Ci prendiamo cura con grande premura della nostra clientela – racconta Chiara Giusti che insieme con il fratello Giulio, e affiancata dalla storica dipendente Daniela Semplici, gestisce il negozio – ed è proprio per questo che nel tempo siamo stati in grado di dare vita a un’ampia fidelizzazione e di raccogliere importanti collaborazioni”. La qualità del negozio, infatti, va oltre i marchi venduti e la qualità dei prodotti, ma si costruisce soprattutto grazie ai proprietari che, da una generazione all'altra, tramandano la passione per il lavoro ed il piacere di vivere un rapporto diretto con il cliente. È proprio questo che ha permesso ai titolari di far sì che, oltre alla clientela abituale, Omnia Sport divenisse il fornitore di società come il Rugby Lucca, la ginnastica Lucca e molti altri. "Noi ci percepiamo come una 'famiglia allargata' – prosegue – perché, dopo tanti anni, con alcuni clienti, dall'acquisto della prima scarpetta da calcio del figlio o del nipote, è nato un rapporto di fiducia e di amicizia”.

Avevamo intervistato Chiara nel 2020, subito dopo l’uscita dal lockdown, per avere una testimonianza di come il settore sportivo avesse risentito della situazione e a distanza di più di un anno le abbiamo chiesto come è cambiata la situazione: “se prima le difficoltà arrivavano dalla clientela che non acquistava perché tutti gli sport erano fermi – spiega – adesso il problema deriva dai fornitori che non riescono a rispondere alla grande richiesta di prodotti e non consegnano o inviano quello che vogliono anche se diverso da quanto richiesto. A livello mondiale, a soffrire di più di queste dinamiche è la scarpa da calcio. Per fortuna, da questo punto di vista, abbiamo avuto la possibilità di appoggiarci ad aziende artigianali locali di grande qualità che ci hanno permesso di sopperire a questa crisi”.

Il negozio, aperto il lunedì dalle 15.30 alle 19.30 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, per le festività resterà aperto fino al 24 per poi riaprire il 27dicembre. Per maggiori informazioni è possibile chiamare i numeri 0583.330133 o 392.2623132 oppure scrivere a info@omniasport.it. Omnia Sport è presente su Facebook (OMNIA SPORT) e su Instagram (omnia.sport).

Foto Ciprian Gheorghita