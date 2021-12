Sport



Pugilistica Lucchese: Rimanti ai campionati italiani

giovedì, 16 dicembre 2021, 09:50

È giunto il momento della verità per Filippo Rimanti, peso medio (75kg) veterano della Pugilistica Lucchese che nella serata di giovedì 16 è partito in direzione Massa, accompagnato come sempre dal Maestro Giulio Monselesan, per le finalissime dei campionati italiani élite 1a serie.



Si tratta di un traguardo senza precedenti nella carriera dell'esperto pugile lucchese, che seppur contraddistinguendosi anche nelle passate edizioni e conquistando un argento ai campionati universitari, non era mai arrivato al podio negli assoluti. Questa volta invece si prepara per affrontare le semifinali, che da sole valgono una medaglia. Questa si andrà ad aggiungere ad un medagliere di tutto rispetto per la Pugilistica Lucchese, che nell'anno del suo centenario annovera già altre tre medaglie ottenute nelle massime competizioni nazionali: bronzo per Alessandro Maida, argento per Noemi Garofano e argento per Lorenzo Garofano.



Ora starà a Rimanti lottare sul ring per ambire a scalare il podio contro gli altri tre migliori pugili della categoria: Amedeo Sauli, Mario Manfredi e Remo Salvati. Le semifinali, che verranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Federazione Pugilistica Italiana, saranno disputate nella giornata di venerdì. Le finali invece si terranno domenica 19 dicembre.



Questi campionati italiani non segneranno però l'ultimo evento in programma nel centenario della Pugilistica Lucchese, anno che si è contraddistinto più che mai in termini di organizzazione di eventi e partecipazione nelle più importanti competizioni, grazie ad una squadra di pugili giovane e di grande qualità.



Il 2021 pugilistico culminerà infatti con un evento che non si vedeva a Lucca da poco meno di 70 anni: domenica 26 dicembre al Palatagliate si disputerà infatti il match valido per il vacante titolo dei pesi leggeri (61,5kg) dei professionisti tra il nostro Marvin Demollari e Fathè Benkorichi. Un incontro atteso a lungo dal lucchese, tra due pugili che dopo il passaggio nei pro si sono dimostrati eccellenze nel panorama italiano, e che si preannuncia spettacolare, grazie anche al contesto allestito dal Buccioni Boxing Team e dalla Pugilistica Lucchese. Gli ingressi saranno contingentati a causa delle normative di sicurezza anti-covid, e i biglietti sono già disponibili nei punti vendita convenzionati: la palestra della Pugilistica Lucchese presso l'ISI Pertini, il bar Catelli e il bar Nelli.