Rudy Michelini atteso protagonista al "Ciocchetto Event"

martedì, 14 dicembre 2021, 09:33

Grande soddisfazione per il team lucchese, "a podio" con il pilota transalpino chiamato alla prima esperienza sull'esemplare Evo. Uscita di strada l'altra Skoda Fabia R5 messa a disposizione di Cèdric Ferrari

martedì, 14 dicembre 2021, 09:30

Solo la D3A, squadra giovane alla prima esperienza in tale categoria, è uscita sconfitta nella sesta giornata dei campionati; tutte le altre squadre lucchesi si sono imposte bene sui rispettivi avversari collezionando vittorie importanti per la classifica e per l’andamento stagionale

lunedì, 13 dicembre 2021, 19:53

Appuntamento di cartello per l’Altletica Virtus Lucca, indaffarata nei preparativi del Cross di Natale, l’evento riservato agli atleti della categoria esordienti di Virtus Lucca, GM Barga e ASD Pegaso in programma sabato 18 dicembre al Campo Scuola Moreno Martini

lunedì, 13 dicembre 2021, 19:49

Un'intera giornata dedicata a grandi e piccoli che avrà al centro lo sport e la solidarietà. E' questo lo spirito dell'iniziativa in programma domenica 19 dicembre al PalaTagliate, giunta ormai alla sua 12esima edizione e promossa da Basketball Club Lucca e da Croce Verde P.A. Lucca

lunedì, 13 dicembre 2021, 14:18

Un derby emotivamente intenso con due squadre che hanno per l'ennesima volta illuminato il Palabagagli, per una classica di B1 dai risvolti sempre spettacolari

lunedì, 13 dicembre 2021, 12:21

Gli Esordienti 2008 sono arrivati 3° alle finali nazionali Under 13, un torneo che riguarda tutte le migliori scuole calcio elite d'Italia e quest'anno sono state introdotte anche le società professionistiche