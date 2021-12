Scherma, ancora la Puliti protagonista a Carrara

Altri articoli in Sport

giovedì, 2 dicembre 2021, 13:20

Buona la prima per la giovane formazione di volley femminile della Polisportiva Volley Capannori, che tra le mura amiche nel palazzetto della scuola "Custer De Nobili" di Santa Maria a Colle, nella prima giornata di campionato under 19 femminile girone A, guidata dal coach Maurizio Gigante e Arianna Tavella, battono...

mercoledì, 1 dicembre 2021, 16:37

Un nuovo arrivo in casa dell’Atletica Virtus che rinforza il proprio organico in vista della prossima stagione continuando ad alzare l’asticella delle proprie ambizioni e a sognare di raggiungere risultati ancora più prestigiosi

mercoledì, 1 dicembre 2021, 10:33

Ancora bene la prima squadra, le giovanili in campo con le under 19 e le under 14 non vanno a punti rispettivamente con Pisa e Florence Firenze

mercoledì, 1 dicembre 2021, 08:53

La squadra allenata da mister Vannini passa alle finali nazionali battendo la Virtus Senigallia e la Lazio, rispettivamente per 7-0 (2 Paja - Landi- Rocchicioli- Colzi - 2 Ribechini) e 6-1 (3 Paja - Di Sessa - Moretti e Ribechini)

mercoledì, 1 dicembre 2021, 08:29

Nuovo impegno per il team lucchese, presente sulle strade dell'appuntamento al fianco di Davide Giovanetti, chiamato alla seconda esperienza sulla Skoda Fabia R5 "gommata" Pirelli dopo le buone sensazioni destate alla recente Halloween Ronde

martedì, 30 novembre 2021, 15:44

Il Tau Calcio rimane in vetta alla classifica vincendo 2-0 in casa contro la Massese. Un match molto equilibrato per tutto il primo tempo e sbloccato poi da una bellissima rete di Tommaso Fazzini nella ripresa