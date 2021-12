Sport



StraNottolini di un imprevedibile Capponi: supera 3-0 Chieti ed è seconda

domenica, 5 dicembre 2021, 18:59

di Valter Nieri

Una Nottolini più forte e convinta nei propri mezzi liquida Connetti.It Chieti con un perentorio 3-0 e torna, ma solitaria, in seconda posizione in classifica a soli 4 punti da 3M Perugia. Il suo bottino di 18 punti nelle 8 partite disputate nel girone E di B1 dove ha sempre mosso la classifica anche quando ha perso, va oltre le più rosee aspettative di un roster rinnovato a metà rispetto alla stagione passata quando pure a sorpresa, ma più indietro in classifica, raggiunse i play-off nella prima gestione Capponi.

Una squadra imprevedibile che gioca bene ed in questo c'è molto di Capponi, il coach che ha messo radici a Capannori da oltre dieci anni e che conosce tutto dell'ambiente bianconero. Anche contro le neroverdi teatine di coach Cristian Piazzese la Nottolini ha dato una grande dimostrazione nello spirito di squadra tirando fuori tecnica, fisico e soprattutto tattica, quella più volte corretta negli allenamenti nel corso della settimana per preparare la partita che ha consentito di sfruttare i punti deboli avversari. Contro Chieti, a differenza di quanto dica il risultato, non era facile perché si è dimostrato avversario coriaceo, dotato di un'ottima difesa a muro ed è apparso organizzato nonostante diverse assenze importanti come quella della forte schiacciatrice Alessia Corradetti sostituita per l'occasione in posto 4 dall'opposta Martina Gorgoni. Una squadra giunta a Capannori senza avere il tempo di leccarsi le ferite ma con tanta voglia di riscattare la sconfitta della scorsa settimana patita a Nocciano contro Pomezia, pur mostrando una pallavolo di buon livello lottando fino alla fine.

Le bianconere sono scese in campo, accompagnate da un tifo infernale di tifosi che sono accorsi al Palapiaggia molto numerosi nonostante le condizioni avverse di una serata piovigginosa e fredda, con questa formazione:

Bresciani in regia con opposta Lunardi; al centro Bianciardi e Catani, bande Tesanovic e Salvestrini, libero Battellino. Nel corso del match sono entrate verso il finale del 1.o set Sciabordi al posto di Bresciani con la palleggiatrice che è tornata al suo posto ad inizio 2.o set. e verso la metà del terzo set Coselli ha preso il posto di Lunardi tenendolo fino alla fine. Un primo set nel quale regnava l'equilibrio fino in fondo. Ci sono voluti i vantaggi per decretare a chi fosse assegnato ed anche quelli si sono prolungati perché nessuna delle due formazioni voleva cedere. Negli ultimissimi giochi ha spezzato l'equilibrio una mossa a sorpresa di Capponi quando ha inserito sul parquet Sciabordi al posto della regista Bresciani. Una mossa che difficilmente si vede in B1 in quanto togliere la regista della squadra e sostituirla con una banda soltanto per la questione tattica può sembrare assai azzardata.

Ma perché coach?

"Ho fatto il cambio Sciabordi su Bresciani- risponde a La Gazzetta di Lucca Capponi- per alzare il muro sulla schiacciatrice avversaria di posto 4. Ai tanti può sembrare strano ma in serie A è una mossa che si usa spesso"

E ha avuto ragione visto che avete vinto il set...

"Beh diciamo che è andata bene, però per spezzare l'equilibrio credo servisse qualcosa di diverso in quel momento. Muro un attacco in più ed alzata con il libero..."

Nel secondo e terzo set la partita scorreva ancora nell'equilibrio con le due squadre che si alternavano punto a punto, poi nel finale dei rispettivi set la Nottolini si mostrava più determinata e incisiva incamerando i tre punti.

Una Nottolini con maggiore personalità rispetto alle precedenti partite.

"Anche se abbiamo avuto qualche pausa di troppo-risponde Capponi-nei momenti decisivi abbiamo tirato fuori gli artigli contro una squadra che ci ha veramente fatto sudare tanto".

Crediamo sia la prima volta che gioca al centro per l'intera partita con Bianciardi e Catani senza alternare Catani con Varani.

"Stasera hanno giocato veramente bene, non c'era motivo di cambiare. Sotto questo aspetto devo dire che ho sempre difficoltà a scegliere la formazione di partenza perché le ragazze si allenano tutte bene. Sono prima che atlete ragazze mature e sanno di essere tutte determinanti per la causa della squadra a prescindere se entrano in campo o stanno in panchina ed in questo mi ritengo fortunato".

Nottolini da play-off? Più soddisfatto dei 3 punti o del ritrovato secondo posto in classifica?

"Difficile dire se siamo da play-off. Siamo lì con le altre ma dobbiamo avanzare un passo alla volta. I risultati di stasera dimostrano che ogni campo è difficile (Pomezia ha perso a Ladispoli al Palapanzani 3-0 contro Margutta Civitalad e FGL Castelfranco è uscita sconfitta 3-0 al Palatriccoli contro Paralisi ndr). Sono contento dei tre punti perché mi concentro sempre sulla prestazione della squadra. La classifica può cambiare ogni settimana. Sono tutte partite complicate".

Il presidente Paolo Gradi che sente molto ogni partita si gode questo momento e dice:

"Mi era andato il sangue alla testa quando ho visto sostituire la Bresciani con Sciabordi, venendoci quindi a mancare la regista della squadra. Poi ha avuto ancora una volta per fortuna ragione il nostro coach. Ho visto una bella Nottolini ed una stratosferica Gemma Bianciardi. Con lei quest'anno abbiamo acquistato in duttilità ed in velocità negli spostamenti. Per me la migliore in campo. Ed ora avanti. Prepareremo al meglio la prossima trasferta nel derbyssimo contro Castelfranco. Questa è una sfida alla quale teniamo tantissimo, oltre tutto c'è in palio il secondo posto che vogliamo difendere a denti stretti. I nostri tifosi si stanno organizzando per sostenere le ragazze in maniera massiccia in base al numero dei biglietti che ci saranno riservati"

La classifica è guidata da 3M Perugia con p. 22. Al secondo posto Toscanagarden Nottolini p. 18; terza FGL Castelfranco p. 17 e quarte a pari merito Pomezia e Volleyro CdPazzi Roma p. 15



Il grande derby è in programma nella 9.a giornata di domenica prossima ed avrà inizio alle ore 17,30. Una partita che sarà trasmessa in diretta anche sulla pagina Facebook della Nottolini con il probabile commento di Ilaria Gradi.

Toscanagarden Nottolini-Connetti.it Chieti 3-0

(30-28/25-21/25-22)

Score bianconero: Salvestrini 16; Tesanovic 14; Bianciardi 13; Catani 12; Lunardi 6.

Foto Simone Lencioni