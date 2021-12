Sport



Tennistavolo Lucca inarrestabile: altro ‘en plein’ di vittorie

lunedì, 20 dicembre 2021, 14:29

Continua il momento magico per le formazioni dell’Incas Caffè Tennistavolo Lucca che, nell’ultimo weekend di gare prima della pausa natalizia, conquistano otto successi su otto gare disputate.



Per le compagini lucchesi la settima e ultima giornata di andata dei campionati non poteva concludersi in maniera migliore, proiettando tutte le squadre verso un avvincente girone di ritorno che si avvierà da metà gennaio.

In serie B2 nazionale, la formazione lucchese di capitan Vasta ha ospitato nella propria palestra il T.T. Club La Spezia ASD, vincendo lo scontro per 5-1 (due punti di Della Rosa e Cerquiglini e un punto di Gherardi). Anche la serie C1 ha ospitato il T.T. Club La Spezia ASD, sempre al Palaincas; risultato finale di 5-2 a favore dei lucchesi, con due punti di Ringressi e tre punti di Larindi.

Passando alle serie regionali, C2 e D1 hanno entrambi sfidato, a Forte dei Marmi, il Tennistavolo Forte dei Marmi: la C2 ha prevalso per 5-2 grazie a due punti di Madrigali e tre punti di Godio; la D1 alla fine di un incontro molto sofferto si è imposta 5-4 (tre punti Niccoletti, un punto Ragghianti, un punto Valenti Radici), rimanendo ancora imbattuta al comando della classifica.

In serie D3 prima vittoria stagionale per la giovane squadra del girone A, che mette a segno una buona prova e conclude 5-3 l’incontro con l’USD Apuania Carrara Tennistavolo (due punti De Lillo, tre punti Ruscito). Sempre in serie D3, altra bella vittoria (5-0) per Lucca contro Cascina per la squadra del girone B, grazie a due punti di Simi, due punti di Valbuena e un punto di Bruno.

Fine settimana di gare anche per la serie C femminile, che nella palestra ospitante dell’ASD Bernini Livorno ha prima vinto 4-1 contro la squadra dei Donatori di Sangue Fratres Cascina e ha vinto poi, sempre 4-1, contro la squadra del CIATT Prato. Quattro punti totali per Bortoli, due punti totali per Barsotti e altri due punti nel doppio Bortoli-Barsotti.

Segue adesso lo stop per le feste natalizie; appuntamento al nuovo anno per la ripresa dei campionati.