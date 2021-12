Verso il Cross di Natale. Marcell Jacobs uomo dell’anno ai ‘Gazzetta Sport Awards’

Altri articoli in Sport

giovedì, 16 dicembre 2021, 17:04

Il giovane driver lucchese, vincitore del Campionato Italiano Rally Asfalto Due Ruote Motrici CIRA, oltre al Trofeo Peugeot 208 Rally Cup Top 2021 sarà infatti al via della ronde si Sperlonga al volante della Skoda Fabia EVO 2 della GF Racing, con alle note Titti Ghilardi

giovedì, 16 dicembre 2021, 12:34

Continua la crescita della Mc Donald'S Porcari Volley, una società che sta sviluppando un importante progetto sulle giovanili curato molto da vicino dal presidente Roy Tocchini che ha scelto per gli insegnamenti tecnici coach Marco Fabbri per la serie D ed una Under 18 e Maurizio Misale per la Prima...

giovedì, 16 dicembre 2021, 09:50

È giunto il momento della verità per Filippo Rimanti, peso medio (75kg) veterano della Pugilistica Lucchese che nella serata di giovedì 16 è partito in direzione Massa, accompagnato come sempre dal Maestro Giulio Monselesan, per le finalissime dei campionati italiani élite 1a serie

mercoledì, 15 dicembre 2021, 12:36

Si è svolta lunedì 13 dicembre al Grand Hotel Guinigi la tradizionale festa degli auguri del Panathlon International Club Lucca e dell'Unione nazionale dei Veterani dello Sport di Lucca

martedì, 14 dicembre 2021, 18:18

Sabato 18 dicembre, presso lo stadio di Altopascio, partirà il 4° Trofeo Memorial Fabio Bresci, riservato alla categoria Esordienti 2010

martedì, 14 dicembre 2021, 17:40

Si accendono le luci all'albero di Natale per Nicola Parenti, finalmente a segno in una gara élite di ciclocross e secondo posto Open dilettanti nella stessa categoria ai campionati regionali