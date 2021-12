Sport



Vincono e convincono le under 18 di Mc Donald's Porcari

giovedì, 16 dicembre 2021, 12:34

di Valter Nieri

Continua la crescita della Mc Donald'S Porcari Volley, una società che sta sviluppando un importante progetto sulle giovanili curato molto da vicino dal presidente Roy Tocchini che ha scelto per gli insegnamenti tecnici coach Marco Fabbri per la serie D ed una Under 18 e Maurizio Misale per la Prima Divisione e l'altra Under 18. Anche se nei campionati di categoria, come era prevedibile, le squadre stanno pagando l'inesperienza e le ingenuità della giovane età, le stesse ragazze stanno facendo ottimi campionati Under 18 nel Trofeo del Comitato Territoriale Appennino Toscano guidando la classifica con 24 punti, ancora a punteggio pieno dopo 8 giornate, nel girone C, dove precedono di 6 lunghezze la coppia formata da Volley Barga e Pallavolo Valdiserchio. Soltanto una squadra invece sta facendo meglio nel girone B dove è inserita la formazione di coach Misale ed è la Pmax Nottolini. Seconde le rossonere di Porcari distanziate dalla leader in classifica di 7 punti, con un bilancio di sette vittorie e due sole sconfitte, entrambe contro la Pmax Nottolini. Le rossonere che indossano una maglia nera che fa divampare le fiamme del fuoco stanno facendo prevalere i risultati dello sforzo combinato da ciascuna ragazza. Il segreto del loro ottimo andamento è semplice ed il più efficace: hanno cominciato a lavorare assieme le riconfermate con le nuove arrivate aiutandosi negli automatismi di gioco prima ancora di mirare a traguardi agonistici. Sono state ben preparate nei fondamentali del volley e nei tempi di gioco e dopo le nozioni base hanno cominciato ad approfondire gli schemi.

"E' sempre stato il nostro scopo-dice il presidente Roy Tocchini-quello di guardare al futuro partendo dalle giovani che vogliamo far crescere a Porcari con un buon inquadramento di base. Se poi verranno subito i risultati ancora meglio. Per noi sarebbe il massimo poter arrivare alla finale interprovinciale con una delle due Under 18".

Questa la rosa dell'Under 18 di Marco Fabbri che sta dominando il girone C.

Palleggiatrici: Carolina Tocchini e Sarah Agostini

Opposte: Sonia Bartolozzi e Carolina Abruzzese

Centrali: Matilde Stefani, Alice Francesconi, Anna Manzoli e Greta Carmignani

Bande: Alice Mantovani, Valentina Meacci, Matilde Melani e Gabriela Panfil

Liberi: Elisa Carmignani e Martina Zanda

Questa invece la rosa dell'Under 18 di Maurizio Misale seconda in classifica nel girone B.

Palleggiatrici: Sara Panelli, Meggy Buziu ed Elisa Coli

Opposte: Victoria D'Angelo e Cristina Giorgi

Centrali: Annalivia Matteoni e Alice Andreucci

Bande: Azzurra Lemetti, Martina Paolini e Irene Tolomei

Liberi: Arianna Doveri e Asia Cinelli

Una società la Mc Donald'S Porcari che mette il suo nome in tutto il settore giovanile: è presente anche nei rispettivi gironi Under 16 e Under 14 oltre a far muovere i primi passi alle bambine appassionate di volley ed è molto importante Debora Bochicchio a relazionarsi con le più giovani

IL D.T. MARCO FABBRI SOGNA UNA FINALE DELL'APPENNINO TOSCANO CONTRO LA PMAX NOTTOLINI

Molto soddisfatto coach Marco Fabbri della crescita delle sue ragazze sia per l'Under 18 sia nella serie D

"Sto notando partita dopo partita un miglioramento della squadra-dice il direttore tecnico Marco Fabbri-essere in sintonia con i programmi societari del nostro presidente Roy Tocchini è indispensabile. Si sta creando a Porcari una interazione ottimale atleta-ambiente tanto da inorgoglire società e staff tecnico nel farne parte. La nostra massima aspirazione a livello di risultati è arrivare con la prima squadra alla finale Under 18 dell'"Appennino Toscano" contro la Nottolini, una società che da anni fa progetti nelle categorie nazionali. Siccome abbiamo tutte le carte in regola per riuscirci ci impegneremo per raggiungere questo obiettivo. Anche in serie D la squadra sta migliorando partita dopo partita e sabato sera al Palacavanis se riusciamo a prendere i tre punti contro Bellaria ci solleviamo in una classifica per noi sempre troppo pericolosa. Con l'Under 18 abbiamo per il momento vinto sempre 3-0. Non aver perso nemmeno un set è un altro motivo di grande soddisfazione, considerando che affrontiamo il campionato con ragazze molto giovani: del 2004-2005 ed una, Matilde Melani, addirittura del 2007"

IL GRAVE LUTTO PER LA SCOMPARSA DI MASSIMO AGOSTINI

Un grave lutto ha colpito la società del presidente Tocchini. La scorsa settimana è venuto a mancare Massimo Agostini, padre della palleggiatrice Sarah. Un uomo straordinario, competente e appassionato di volley non soltanto perchè gioca sua figlia, generoso e collaborativo. Le ragazze si impegneranno nel gioco anche in sua memoria.