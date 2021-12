Sport



Vittoria del Rugby Lucca in trasferta a San Vincenzo

martedì, 21 dicembre 2021, 20:13

Il 2021 si chiude per la squadra seniores del Rugby Lucca con una bella vittoria sul campo del Rufus San Vincenzo, arrivata al termine di una combattutissima partita. Cosa rara nel rugby, la gara ha avuto bisogno dei supplementari per decretare la vincitrice, chiudendosi sul 20-16 per la compagine lucchese a tempo praticamente scaduto. I tempi supplementari si sono resi necessari perché la partita era di fatto una semifinale per decidere chi tra le due contendenti si sarebbe aggiudicata il diritto di giocare lo spareggio il 5° posto del campionato regionale, a gennaio.

La partita è iniziata in salita per il Rugby Lucca, che passa gli 80 minuti regolamentari della partita inseguendo costantemente i padroni di casa, ma rimanendo a contatto grazie a due calci piazzati di Bogliolo. A pochi minuti dalla fine della gara, sembra fatta per il Rufus, ma a segnare la meta del pareggio, che riapre i giochi, sono invece gli ospiti, con un'azione di Marzona e la trasformazione di Garofalo. Ancora il Rufus in vantaggio nei supplementari, ma a tempo praticamente scaduto Fornai segna la meta decisiva, trasformata ancora da Garofalo, che con un ottimo calcio fissa il punteggio finale sul 20-16. Il risultato lascia l'amaro in bocca agli ottimi padroni di casa, mentre il Rugby Lucca festeggia la possibilità di giocarsi contro il Pistoia la finale per il 5° posto di questa prima fase del campionato di serie C regionale. La partita è in programma il 16 gennaio.