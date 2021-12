Sport



Zuccarelli regala il derby a Castelfranco rimediando ad una buona partenza della Nottolini

lunedì, 13 dicembre 2021, 14:18

di Valter Nieri

Un derby emotivamente intenso con due squadre che hanno per l'ennesima volta illuminato il Palabagagli, per una classica di B1 dai risvolti sempre spettacolari. Alla fine vince con merito FGL Castelfranco 3-1 per avere avuto nel corso della partita più consistenza, più equilibrio ed anche un pizzico di fantasia in più soprattutto in attacco grazie ad una prova maiuscola della sua schiacciatrice Agata Zuccarelli che imperversa in tutti i suoi fondamentali mostrandosi sempre attenta e reattiva nel finalizzare le azioni pisane e preziosa anche nel murare il centrattacco bianconero. La partenza della Nottolini è fulminante e lascia presagire ad un risultato diverso visto un primo tempo sempre tenuto in pugno da Bresciani e compagne, più efficaci anche in battuta tanto da chiudere il set 17-25 con un doppio ace di Tesanovic. Determinante a questo punto la mossa di coach Mencarelli nel mettere in campo Bertelli per rinforzare la ricezione e questo innesto da i suoi frutti con le padrone di casa che pareggiano i conti aggiudicandosi il secondo set 25-18.

TERZO SET DECISIVO CON CASTELFRANCO CHE LO VINCE IN RIMONTA

La Nottolini, come nel primo set, parte meglio nella terza decisiva frazione di gioco portandosi a +3 grazie a Giulia Lunardi che prima piazza un ace in battuta e poi mette a segno un suo attacco di astuzia (11-14), ma poi una straordinaria Zuccarelli (MVP e top score con 23 punti, premiata a fine gara da Marco Bracci) mette sovente in difficoltà la squadra bianconera incapace nel tamponarla (19-18). La Nottolini torna sotto nel punteggio e si porta in vantaggio (20-21), Bertelli pareggia i conti. Nottolini ancora avanti (21-23) ma un muro di Zuccarelli riporta in pareggio il punteggio (23-23) e chiude il set con un suo attacco (25-23). La banda pisana decisiva nel difendere a muro ed in attacco, ma un po' ingenua la Nottolini che in dirittura di arrivo ha subito quattro punti consecutivi spengendosi a 23. Nel quarto set, Castelfranco nell'onda dell'entusiasmo gioca con maggior disinvoltura e contiene molto bene la reazione di una Nottolini troppo prevedibile con Bresciani che nel corso della partita chiama troppo spesso alla conclusione una stremata Lara Salvestrini. Il punteggio di 25-18 chiude set e partita.

LE FORMAZIONI

FGL Castelfranco: Diagonale con Vallicelli-Covino; centrali Andreotti-Bernardeschi (in sostituzione dell'infortunata Sara Chisari, poi dentro anche Bertelli dal 2.o set); bande Baggi-Zuccarelli; liberi alternati Casanova-Tosi. All. Alessandro Menicucci.

Toscanagarden Nottolini: Diagonale con Capitan Bresciani e Lunardi; centrali Bianciardi-Varani (sostituita da Catani dal 3.o set); bande Salvestrini-Tesanovic (dal 2.o set Sciabordi al posto di Tesanovic che poi rientra nel 3.o set e Sciabordi la sostituisce di nuovo nel 4.o set); libero Battellino (la migliore in campo delle bianconere). All. Stefano Capponi

CAPPONI: "CASTELFRANCO HA VINTO MERITATAMENTE, DI PIU' NON POTEVAMO FARE"

A fine partita coach Capponi ammette il merito della squadra pisana.

"Castelfranco ha meritato, giocando meglio in tutti i fondamentali. Nel primo set eravamo partiti bene ma poi loro hanno cambiato marcia battendo e difendendo molto bene. In attacco poi Zuccarelli ci ha messo sovente in difficoltà"

Forse eravate un po' troppo prevedibili con Bresciani che alzava sovente su Salvestrini?

"Sono scelte di gioco-conclude Capponi-che ci possono stare. Tentavamo di scardinare il loro muro ma non era facile".

Dopo la nona giornata nel girone E di B1 la classifica è cortissima con sei squadre nel giro di 5 punti. Castelfranco con questa vittoria toglie il secondo posto alla Nottolini che scivola in terza posizione assieme a Pomezia e Volleyro CdPazzi Roma che con p. 18 precedono di un punto Lucky Wind Trevi. In ogni giornata non mancano i risultati a sorpresa. Sabato si è registrato il primo successo in campionato dell'Europa 92 Isernia che al Palaeuropea ha superato 3-0 la capolista 3M Perugia infliggendole la prima sconfitta stagionale. Isernia che sarà il prossimo avversario della Nottolini sabato al Palapiaggia per la decima giornata prima delle Feste Natalizie. Questi risultati stanno a dimostrare-come dice spesso Capponi- che si può vincere e perdere contro tutti in un girone molto equilibrato dove non esistono squadre materasso.

IL PRESIDENTE GRADI RAMMARICATO: "E' MANCATA LA REGIA"

Il presidente della Nottolini Paolo Gradi, che ad ogni partita si muove spesso per stemperare la tensione, è particolarmente rammaricato del risultato per come è maturato.

"Diamo il giusto merito a Castelfranco, ma il mio rammarico è per il modo in cui abbiamo perso. È mancata la regia alla nostra squadra. Poi anche a livello mentale non abbiamo retto al fattore ambientale. Non si può concedere 4 punti consecutivi in un derby in dirittura di arrivo. Sul 23-21 avremmo dovuto chiudere il terzo set. Ringrazio i nostri meravigliosi tifosi accorsi numerosi anche a Castelfranco di Sotto dando un sostegno importante alla squadra".



Foto Simone Lencioni