Alpipan ancora accanto al minibasket del Nuovo Basket Altopascio

domenica, 9 gennaio 2022, 12:41

Una collaborazione nel minibasket iniziata da più di due lustri. Un progetto di crescita sia per il sodalizio altopascese, sia, anzi soprattutto, per la Alpipan, che dalla piccola azienda di inizio partnership è divenuta una realtà di primo piano a livello internazionale nell'ambito dei prodotti senza glutine. Inoltre, particolare non da poco, un'azienda fondata e gestita da due ex atleti rosablù: Pierluigi Rumbo ed Alberto Gori.

"Ci fa molto piacere - dichiara Pierluigi Rumbo - continuare a sostenere, ormai da molti anni, l'operato del Nuovo Basket Altopascio, come segno tangibile dell'attaccamento di Alpipan al territorio altopascese ed alla sua comunità.

Prosegue Alberto Gori: "In qualche modo siamo sempre stati parte del Nuovo Basket Altopascio, fin dalla sua nascita nel 1990. Lo abbiamo fatto prima come semplici giocatori, mentre oggi è per noi motivo di orgoglio sostenere la società nel suo impegno con i bambini del Minibasket, ancor più in un periodo come questo in cui il Covid-19 ha messo a dura prova la tenuta di tutte le piccole realtà, siano esse imprese o società sportive.