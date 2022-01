Sport



Angelo Battaglia è il nuovo presidente dell'Unione Ciclistica Lucchese che torna ad organizzare eventi

giovedì, 6 gennaio 2022, 22:18

di Valter Nieri

Dopo decenni di impegno costante con l'Unione Ciclistica Lucchese Ernesto Bianchi lascia la carica di presidente ad Angelo Battaglia, imprenditore nel settore idraulico dei gas medicinali. Una figura professionale entrata per elaborare le strategie di gestione e potenziamento di una società che si è distinta nel tempo a livello agonistico con formazioni di un certo spessore ma soprattutto a livello organizzativo con eventi partecipati dai più forti dilettanti della Toscana. Ad Angelo Battaglia, socio onorario del Premio Fedeltà allo Sport, anche il compito di relazionare con soggetti esterni come enti, istituzioni e sponsor.



"Alla mia età - dice il suo predecessore Ernesto Bianchi - non me la sentivo più di caricarmi di tante responsabilità ed anche le energie a 81 anni non sono più quelle di un tempo. Battaglia è la persona giusta per tirare avanti la società ciclistica e per tornare ad organizzare corse come il Città di Lucca che ho tirato avanti fino alla 50.a edizione del 2008"

Il consiglio direttivo è composto da dirigenti di lunga esperienza ciclistica come il vice presidente Luigi Viani e diversi consiglieri fra i quali Quinto Rocchiccioli. Ernesto Bianchi rimane in carica come presidente onorario. Fra i soci Pierluigi Poli, Giuseppe Tomei ed il presidente F.C.I. di Lucca Pierluigi Castellani. Coordinatore generale Gianfranco Battaglia, colui che ha il compito di progettare, accompagnare e favorire lo sviluppo delle varie corse seguendone anche l'aspetto associativo.



TORNA IL "CITTA' DI LUCCA", 1.o G.P. GIACOMO PUCCINI

"Ernesto Bianchi-dice Gianfranco Battaglia-ha fatto tanto per il ciclismo a Lucca e continuerà continua a collaborare e ad essere molto prezioso all'Unione Ciclistica Lucchese. Assieme andremo a visionare i percorsi delle gare perché vogliamo tornare ad essere attivi come un tempo". Fra le novità il ritorno del Trofeo Città di Lucca a distanza di 14 anni. La gara che sarà valevole anche come 1.o G.P. Giacomo Puccini, è fissata per il 18 settembre.Una delle corse più popolari del ciclismo lucchese. Fino al 2008 appuntamento fisso per gli appassionati di ciclismo ed anche una vetrina mediatica per ricordare Lucca attraverso le emozioni di una contesa sempre agguerrita come quando nell'ultima edizione disputata nel lontano 2008 e riservata alla categoria Juniores Thomas Fiumana dell'Ambra Cavallini Vangi, colui che è stato ricordato a lungo come l'ultimo vincitore, si impose allo sprint nel suggestivo scenario delle mura urbane superando i piemontesi Luca Olivieri e Davide Pacchiardo. Anche in quella edizione Ernesto Bianchi fungeva da organizzatore e da direttore di corsa con il suo vice Stefano Bendinelli. La giuria era composta dal presidente Chiantelli, giudice di arrivo Baldini e componenti in moto Gradassi e Martorini. Finalmente si torna a colmare un vuoto per la gioia di tutti gli sportivi lucchesi e non solo. Un'altra manifestazione è già in calendario e sarà riservata alla categoria giovanissimi programmata per sabato 20 agosto a Castelnuovo Garfagnana e fortemente voluta dal consigliere Quinto Rocchiccioli.

PIERLUIGI POLI RICORDA LE ORIGINI DELL'UNIONE CICLISTICA LUCCHESE

Un socio dell'Unione Ciclistica Lucchese è Pierluigi Poli, che nella sua milizia ciclistica ha dato vita a più di 230 corse in decenni di passione ed è una mente storica sui fatti salienti del ciclismo lucchese.



"L'U. C. Lucchese-dice-fu fondata nel 1948 da un gruppo di una trentina di sportivi per omaggiare il monsummanese Ezio Cecchi, professionista dal 34 al 51. Nell'edizione del Giro d'Italia 1948 in una tappa fu fortemente danneggiato nella classifica finale dai tifosi di Fiorenzo Magni che spinsero a lungo il loro beniamino in salita per sollevarlo da un evidente momento critico. Magni per questo episodio fu penalizzato di due minuti ma vinse l'edizione rosa con soli 11 secondi di vantaggio sullo stesso Cecchi. Ci furono lunghe polemiche sul tempo di penalizzazione inflitto che poteva essere molto più alto. Al termine del Giro il gruppo dei trenta decise di proseguire il suo cammino fondando l'U.C. Lucchese che ha avuto come presidenti grandi personaggi del ciclismo come nell'ordine di tempo Ezio Menchi, Giuseppe Tedeschi (presidente per un breve periodo in contemporanea anche della Lucchese calcio), Luigi Barbafiera, Bruno Galeotti, Renzo Lippi, Ivano Fanini, Gino Gardini, Antonio Rossetti ed appunto Ernesto Bianchi."

Con Angelo Battaglia presidente si moltiplicano anche i progetti. Uno di questi è l'organizzazione del campionato italiano professionisti del 2024. Presto la candidatura con l'intento di far partire ed arrivare la prova unica tricolore dalle mura urbane. Sarebbe un altro momento storico e di grande risonanza per la nostra città. Per riuscirci ci vuole che le istituzioni siano interessate e diano un concreto aiuto agli organizzatori. Quindi le idee e la volontà non mancano a questi dirigenti ciclistici. Quello che invece manca a Lucca è il cambio generazionale: un maggior interesse verso il ciclismo da parte dei giovani, poco attivi e propositivi.