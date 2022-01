Sport



Automobile Club Lucca verso il rinvio del 38° Rally del Carnevale

lunedì, 24 gennaio 2022, 19:42

Automobile Club Lucca ha deciso di rinviare il 38° Rally del Carnevale - appuntamento che si sarebbe dovuto svolgere nel fine settimana 5/6 febbraio - e sta lavorando per proporre la gara ad una settimana di distanza dalla data originaria, nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 febbraio. Una decisione condivisa con Laserprom 015, co-organizzattrice della manifestazione e dettata dall'esigenza di garantire a praticanti ed "addetti ai lavori" un ulteriore lasso di tempo disponibile per potersi adeguare al protocollo nazionale, recentemente aggiornato in tema di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

Lo slittamento della gara imporrà agli organizzatori la rivisitazione del format da notturno a diurno, abbandonando quindi l'idea di riproporre la versione che ha reso celebre la gara nei suoi brillanti trascorsi. Un rinvio che, una volta approvato da Aci Sport, manterrà in programma i passaggi sulle tre prove speciali "Loppeglia", "Stiava" ed "Orbicciano", con Massarosa ad ambientare partenza ed arrivo della manifestazione.

Nella foto (free copyright UMDC): una delle vetture protagoniste della passata edizione.