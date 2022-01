Bama-Audax per ritrovare il feeling col campo

Altri articoli in Sport

sabato, 22 gennaio 2022, 11:12

Primo impegno del 2022 al PalaTaglaite per il Gesam Gas e Luce Lucca atteso domenica, palla a due fissata per le 19, dal match contro una rinnovata Costruzioni Italia Broni che all’andata giocò un brutto scherzetto a Miccoli e compagne

venerdì, 21 gennaio 2022, 15:18

Sono tanti i vincitori nel professionismo che sono stati lanciati da Amore e Vita e dal suo patron Ivano Fanini. Uno di questi è il carrarino Fabrizio Convalle che dopo il suo anno magico del 1988 quando vinse con la Mobiexport-Fanini Serravalle sette corse da dilettante, gli si prospettò il...

venerdì, 21 gennaio 2022, 11:19

Il Bama Altopascio puntella il roster decimato per pandemia, infortuni e sopraggiunti impegni di lavoro. Arriva in via Marconi l'atleta senegalese Khadim Gueye (Ala/Centro–2,02-1997) con l'intento di mettere spessore al reparto underglass, al momento ridotto ai minimi termini

giovedì, 20 gennaio 2022, 19:56

Era il 1992 quando un giovane arrivato da Benevento entrava ufficialmente nelle giovanili della Lucchese. Quel ragazzo si chiamava Nazzareno Tarantino. Nonostante i molti trasferimenti in giro per l’Italia, Tarantino ha legato la sua carriera calcistica alla maglia rossonera, che ha difeso, a stagioni alterne, per ben sei stagioni

martedì, 18 gennaio 2022, 13:02

Utilizzare la pratica sportiva del pugilato come mezzo per la prevenzione del disagio e delle dipendenze giovanili e per realizzare un sostegno alle disabilità fisiche e al recupero psico-motorio attraverso la sollecitazione e lo stimolo fisico

lunedì, 17 gennaio 2022, 14:44

La nuova stagione appena iniziata non tarda a dare già le prime soddisfazioni sotto molteplici aspetti con gli atleti Virtus in evidenza in tutte le competizioni che li hanno visti protagonisti nel fine settimana appena trascorso