Bama di nuovo in campo per scacciare lo spettro della sconfitta

martedì, 25 gennaio 2022, 12:07

Non c'é tempo per pensare alla sconfitta di domenica scorsa in casa Bama. I rinvii per covid obbligano il team altopascese ad una gara ogni tre giorni. Domani o stasera alle 21,00 i rosablu saranno di scena nella città del Palio, contro il Costone Siena. La squadra che attualmente guida la classifica della sere C Silver, anche se con un incontro in più della Mens Sana. Inutile sottolineare le difficoltà del match che vedono i ragazzi di Giuntoli come ovvi sfavoriti.

I senesi hanno un budget di prim'ordine e un roster di gran livello, con i vari Ceccarelli, il carioca Juliatto (infortunato), Bruttini e, last but not least, Mencherini, in rosablu la stagione scorsa nella cavalcata della serie D. Possono contare inoltre su Ondo Mengue, sull'altro brasiliano Silveira e sul fratello di Mencherini, Leonardo. Senza contare gli ottimi giovani del vivaio giallverde.



Per ciò che riguarda il Bama si spera che il match di carrara abbia fatto salire il tasso agonistico della squadra, fopo 35 giorni di allenamenti saltati o disputati in 4 o 5 atleti. E' una vera e propria lotta contro il tempo per poter schierare Marco Creati, negativizzato dal covid ma alla ricerca della visita sportiva che abiliti il ritorno in campo. Cosa tutt'altro che facile visto il sold out di molti centri medici in questo periodo. Bene che vada il play labronico scenderà sul parquet senza essersi mai allenato dal 23 dicembre.