Campo padel, novità ed investimenti al Ct Lucca

venerdì, 28 gennaio 2022, 18:19

Domani sera alle 20,30 si accendono i riflettori del PalaBreBanca per una partita di cartello ripresa in diretta tv da Rai Sport HD. La Bosca San Bernardo Cuneo vuole confermare il suo buon momento che le ha consentito di vincere quattro partite consecutive

mercoledì, 26 gennaio 2022, 18:54

Ufficializzate le classifiche finali della serie promossa dall'istituzione automobilistica provinciale, con gli undici appuntamenti in programma che hanno elevato i due conduttori rispettivamente nelle classifiche "piloti" e "navigatori"

martedì, 25 gennaio 2022, 16:27

Fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni per la Virtus Lucca in una due giorni fatta di esordi stagionali, ritorni in pista e in pedana per gli atleti di tutte le categorie, dagli Esordienti agli Assoluti, impegnati nelle differenti gare delle rispettive specialità

martedì, 25 gennaio 2022, 12:07

Non c'é tempo per pensare alla sconfitta di domenica scorsa in casa Bama. I rinvii per covid obbligano il team altopascese ad una gara ogni tre giorni

martedì, 25 gennaio 2022, 11:15

Cambio della guardia epocale alla Puliti. Lioniero del Maschio, storico presidente dell'Associazione lascia l'incarico che, per lo sport della scherma, è prestigioso riguardando la società sportiva più vecchia di Lucca

martedì, 25 gennaio 2022, 08:47

Fabrizio De Sanctis è un esempio lampante che nello sport non c'è limite di età quando c'è la passione e il divertimento. A 66 anni si è rimesso al volante della sua Mitsubishi evo 9 e lo scorso mese, dopo uno stop di sei anni, è tornato in gara nel...