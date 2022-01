Sport



Convalle: "Io e quella vittoria con Amore&Vita al Giro d'Italia davanti a Tchmil e Duclos Lassalle"

venerdì, 21 gennaio 2022, 15:18

di Valter Nieri

Sono tanti i vincitori nel professionismo che sono stati lanciati da Amore e Vita e dal suo patron Ivano Fanini. Uno di questi è il carrarino Fabrizio Convalle che dopo il suo anno magico del 1988 quando vinse con la Mobiexport-Fanini Serravalle sette corse da dilettante, gli si prospettò il passaggio nel professionismo. Questo sogno si avverò l'anno successivo quando all'età di 24 anni scelse di stipulare il contratto con la Polli Fanini diretta da Mauro Battaglini poi trasformata nel 1990 in Amore & Vita. Per lui la passione per le due ruote era qualcosa di sconfinato e il suo sogno come quello dei tanti giovani ciclisti diventare qualcuno e poter partecipare alle grandi classiche come la Milano-Sanremo ed alle corse a tappe più importanti come il Giro d'Italia.

"Il passaggio alla Fanini-dice l'ex ciclista-fu per me scelta facile come anche per Chiurato, Pelliconi e Michelucci, perchè eravamo legati alla Mobiexport Fanini Serravalle di Lando Cappellini che fu primo sponsor di Francesco Moser, una squadra che ci aveva sempre tutelati nell'equilibrio e nello sviluppo ciclistico. Ecco perchè firmai con Fanini nonostante altre richieste".

L'adattamento alla categoria avvenne quindi sotto l'ala di Fanini. Con lui Convalle è maturato ed è rimasto nella storia della società per essere stato il primo di una lunga serie in casa Fanini ad aver vinto una tappa al Giro d'Italia: la Sora-Teramo di km. 247 dell'edizione rosa 1990 vinta da Gianni Bugno, che tenne la maglia per l'intero Giro da Bari fino a Milano. L'anno del suo esordio tra i prof gli aveva già dato le prime soddisfazioni perchè fu tra i grandi protagonisti al Giro di Puglia classificandosi al secondo posto in una tappa ed al terzo nella classifica generale. L'exploit l'anno successivo, che è rimasto l'unico della sua carriera professionistica, nella tappa lazioabruzzese. A Teramo il momento topico della sua carriera che ha spesso avuto spunti veloci anche da dilettante dove pure è riuscito a volte a vincere ristrette volate. Rimane scolpita nella memoria la frequenza della sua pedalata nell'Appennino Abruzzese quando scollinò fra i primi ai 1395 metri di Rocca di Cambio ed ai 1295 metri del Passo delle Capannelle. Ai microfoni Rai di Giorgio Martino questo il suo commento:

"Mi sono risparmiato nell'ultima salita prima del traguardo, poi all'ultimo chilometro avvertendo il rallentamento del gruppo mi sono sganciato giungendo sul traguardo con qualche secondo di vantaggio. Ringrazio Fanini, l'onorevole Formigoni (presidente onorario della società ed in quell'anno anche vice presidente del Parlamento Europeo ndr) e Lando Cappellini, dirigente della Mobiexport che mi hanno dato l'opportunità di correre in questa squadra e dedico questa vittoria a tutti gli sportivi di Fossone e di Carrara. Questa è la mia più grande soddisfazione che supera di importanza anche quella della convocazione azzurra dell'anno passato ai mondiali di Villach. Il D.S. Giorgio Vannucci commentò lo straordinario successo di Convalle, uno dei tre elementi di punta della squadra assieme ad Andrea Chiurato e Pierino Gavazzi"

UNA PAGINA INDELEBILE NELLA STORIA DI AMORE & VITA

Quella tappa di Teramo rimane per Fanini una pagina indelebile della sua storia ciclistica e delle sue numerose partecipazioni al Giro d'Italia. Convalle fa parte di quei ciclisti, sia pure per un giorno o poco più, simbolo di una squadra che ha tracciato nei suoi 37 anni di storia professionistica consecutiva il marchio di un Team fra i più continui nel ciclismo internazionale. Ivano Fanini con il suo operato ha garantito anni di successi ed in tutte le vittorie ci sono il suo fiuto ed il suo zampino. Se, considerando le difficoltà del momento dettate dal covid, non andasse in porto la sua iscrizione in Vaticano con l'assenso dell'Uci questa eventuale pausa sarebbe un vuoto per tutto il movimento che perde un suo punto di riferimento. Anche a Teramo quel successo ha significato molto non soltanto per aver dato vita ad una serie di vittorie importanti, ma nell'ordine di arrivo di quella tappa il podio fu di altissimo livello. Dietro Convalle lo sprint del secondo posto se lo aggiudicò il belga di origine sovietica Andrei Tchmil, vincitore in carriera di Parigi Roubaix, Milano-Sanremo e Giro delle Fiandre oltre ad una Coppa del Mondo e terzo fu il francese Gilbert Duclos Lassalle, un altro collezionista di classiche. Mai il ciclismo lucchese aveva sognato di poter vincere una tappa al Giro d'Italia con una sua squadra e con un podio di questo livello.

LA FUGA PIU' LUNGA DI CONVALLE ALLA MILANO-SANREMO DEL 1992

Un altro momento significativo nella carriera di Convalle fu la Milano-Sanremo del 1992, quando dopo 30 km. di gara fu protagonista della fuga più lunga nella storia della classica monumento. Si staccò dal gruppo dimostrando forza fisica, grande capacità decisionale ed una solida tenuta nervosa. Sul Passo del Turchino aveva sempre 14 minuti di vantaggio sugli immediati inseguitori. Dopo oltre 200 km. di fuga fu ripreso a Borghetto Santo Spirito ed a contribuire in maniera rilevante sulla ricucitura del gruppo furono le accelerazioni di Fontanelli e Bontempi prima e degli atleti dell'Ariostea successivamente che lavoravano per favorire il loro capitano Moreno Argentin.

"Ricordo gli incitamenti del c.t. Alfredo Martini che avvicinandosi con la sua ammiraglia mi disse: "Se scollini da solo sul Turchino fai il record della fuga più lunga. Credo proprio di esserci riuscito e di aver lasciato un bel ricordo in questa classica nei 294 km. del percorso. A vincere quel giorno fu l'irlandese Sean Kelly che beffò sul traguardo uno dei grandi favoriti Moreno Argentin. Noi di Amore & Vita però lasciammo il segno con la fuga più lunga nella storia di questa classica. Di quel giorno ricordo con piacere il commento televisivo di Adriano De Zan quando le immagini mostrarono l'ammiraglia al seguito di patron Ivano Fanini che mi passò il telefono. Volle incitarmi l'Onorevole Roberto Formigoni dicendomi di tenere duro. Feci il possibile, peccato che fui ripreso".

Il 1993 la sua ultima annata da professionista, poi il ritiro dall'attività agonistica dopo 5 anni di professionismo a soli 28 anni. Perchè così presto?

"Fanini non mi rinnovò il contratto. Non trovai altre squadre disposte a farlo e di conseguenza mi ritirai preferendo dedicarmi a fare il direttore sportivo per una decina di anni. Mi sono tolto grandi soddisfazioni nelle categorie dilettantistiche portando al successo Francesco Chicchi, Filippo Pozzato e Fabian Cancellara. Dopo ho ripreso a correre nelle categorie amatoriali con il Team Stefan di Porcari vincendo centinaia di corse. Alla corte del presidente Stefano Del Carlo sono stato benissimo. Ho passato anni meravigliosi continuando a coltivare la mia grande passione. Da due anni ho smesso di correre ma il ciclismo mi manca molto e non credo di farcela a resistere senza fiutare i tubolari anche se gestisco un negozio di biciclette a Marina di Carrara e faccio il rappresentante di abbigliamento e accessori ciclistici per la Moa Sport Outlet progettata da Nalini". All'età di 56 anni Fabrizio Convalle potrebbe ancora dire la sua nelle categorie Master. Chissà che presto non torni in bicicletta da ultracinquantenne che non si arrende mai e con immutata voglia di stupire ancora...

