Cuneo, Signorile sfida il Bisonte: una partita che vale doppio

venerdì, 28 gennaio 2022, 18:19

di Valter Nieri

Domani sera alle 20,30 si accendono i riflettori del PalaBreBanca per una partita di cartello ripresa in diretta tv da Rai Sport HD. La Bosca San Bernardo Cuneo vuole confermare il suo buon momento che le ha consentito di vincere quattro partite consecutive e di sfiorare nell'ultimo turno il colpaccio a Scandicci, uscendo sconfitta soltanto al tie-break contro la squadra di coach Barbolini, ma dimostrando valori importanti dalla difesa all'attacco e pur con qualche carenza tecnica giocando con ferocia e maggior personalità mettendo finalmente a frutto gli insegnamenti di coach Pistola. Se Cuneo sta bene non va peggio il Bisonte Firenze di patron Vanny De Filippo reduce dal successo esterno per 1-3 contro Despar Trentino dando l'ennesimo dispiacere alle gialloblu di coach Bertini.

LA CRESCITA DI LUCILLE GICQUEL GRAZIE ALL'INTESA CON SIGNORILE

Fra i reparti in maggior crescita nella squadra di Pistola c'è la diagonale Signorile-Gicquel. La ventiquattrenne francese ha imparato a non scoraggiarsi mai nemmeno nelle situazioni più complicate, giocando con dedizione, potenza e prontezza di riflessi sfruttando la volontà propositiva di Noemi Signorile.

"Fra me e Lucille - dice l'ex campionessa di Francia - l'intesa sta aumentando. Lei è molto brava a sfruttare le occasioni ed è una finalizzatrice di gioco essenziale".

Noemi, sulla soglia dei 32 anni sta vivendo a Cuneo uno dei suoi migliori momenti di una carriera che le ha dato tante soddisfazioni in Italia ed in giro per l'Europa. Un genio della tecnica in grado, come poche nel campionato di A1, di plasmare le partite con le qualità condensate dai suoi palleggi. Abituata in passato a lottare per lo scudetto la soddisfa ora essere utile alla squadra e contribuire alla crescita di Cuneo.

"Sto veramente bene in questa società - dice il capitano a La Gazzetta di Lucca - questo il motivo della mia riconferma e spero di rimanervi per altri anni. Domani sera dobbiamo mettercela tutta per vincere e raggiungere la settima posizione scavalcando in classifica lo Stesso Bisonte che ci precede di un solo punto, squadra molto ben organizzata".

SIGNORILE RITROVA COACH MASSIMO BELLANO DA AVVERSARIO

A guidare il Bisonte c'è Massimo Bellano. Cosa le ricorda questo nome?

"Una persona meravigliosa, bravo come allenatore ed è stata l'unica nota positiva nella stagione 2013-14 trascorsa ad Ornavasso. Per il resto non conservo affatto dei bei ricordi."

Si gioca domani la diciassettesima giornata, quarta di ritorno, con Bosca San Bernardo e Bisonte che avranno da recuperare diverse partite a causa dei rinvii per la positività al covid. Un campionato che dovrà quindi in pochi mesi concentrare tante partite fra calendario e recuperi. Questa la probabile formazione biancorossa di partenza: Signorile opposta a Gicquel; Stufi e Squarcini al centro; Degradi e Kuznetsova schiacciatrici laterali; Spirito libero. Fra i motivi di interesse la regia di Signorile contrapposta a quella di Carlotta Cambi. L'attacco esplosivo di Gicquel Degradi e Kuznetsova contro una formidabile opposta come Sylvia Nwakalor top score anche al Palaverde quando verso la fine di novembre la squadra di coach Bellano infranse l'imbattibilità dell'Imoco Conegliano dopo 76 successi consecutivi. Non c'è che dire: non mancano i presupposti per assistere ad un grande match fra due squadre che stanno divertendo il pubblico con un bel gioco e togliendo tante soddisfazioni ai propri sostenitori.

Foto Danilo Ninotto