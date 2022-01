Sport



Focolaccia Biathlon Lucca: una forza motrice dettata dalla volontà di non mollare mai

domenica, 16 gennaio 2022, 14:18

di Valter Nieri

Coesione, sinergia e 50 anni di storia alle sue spalle da rispettare per gli atleti della Focolaccia Biathlon Lucca. Un esempio a Lucca di perseveranza e determinazione, di attaccamento alla maglia e di etica del lavoro, dai più piccoli che muniti di passione muovono i primi passi nello sci di fondo e nel biathlon lo sport che unisce lo stesso sci di fondo a tecnica libera e il tiro con carabina di piccolo calibro con bersagli fissi, alle categorie master.

Sport invernali che vedono l'associazione sportiva lucchese partecipare negli anni agli eventi più importanti come la Granfondo della Marcialonga con il massimo di iscrizioni una decina di anni fa nella 40.a edizione con 30 partecipanti. Alla più spettacolare GF partecipata da atleti di tutto il mondo la Focolaccia sarà presente per l'undicesima volta nella prossima edizione del 30 gennaio con una decina di atleti con il fiero proposito non soltanto di portarla a termine ma anche di conquistare un onorevole piazzamento.

Forza trainante di questa società sportiva il senso di appartenenza dal momento che uno entra a farne parte. Sono tanti quei ragazzi, campioni di ieri, che sono cresciuti e diventati adulti gareggiando per la Focolaccia come Alice Cogilli che da allieva vinse il titolo italiano biathlon e Ginevra Lazzarini che vinse il titolo per la stessa categoria nello sci di fondo ed oggi è inquadrata fra i maestri della scuola di sci di fondo con sede a Massa Pisana. Lo stesso attuale presidente Claudio Salvetti, ex dipendente Geal oggi in pensione, entrò a far parte di questo gruppo come atleta negli anni 80 trasformandosi successivamente in dirigente senza più uscire dal quadro dirigenziale ed oggi all'età di 66 anni dedica il suo tempo libero a studiare progetti e ad impostarne i programmi.

IL PRESIDENTE SALVETTI: "LA NOSTRA SQUADRA DI BIATHLON RAPPRESENTA IL COMITATO APPENNINO TOSCANO"

La Focolaccia è sinonimo di amore per l'alta montagna durante la stagione invernale per ammirare la natura e percorsi incontaminati. Una passione che ha condizionato la vita del presidente Claudio Salvetti:

"Iniziai ad apprezzare gli sport invernali da militare negli anni 70 ad Aosta. Lo sci di fondo acquistò un posto stabile nell'equipaggiamento degli Alpini e ne fui contagiato dalla volontà dei praticanti nel perseverare e far durare a lungo la motivazione nonostante gli ostacoli e le difficoltà. Nel nostro sodalizio gli impegni sono tanti ed aver tagliato, il 28 ottobre dello scorso anno, il traguardo dei 50 anni di attività è motivo di grande soddisfazione. Abbiamo sempre rispettato i principi della montagna in sintonia con il Club Alpino Italiano (Cai), per lo sci alpinismo, sci di fondo ed alla correlata attività di divulgazione dello Sci Club. Con la nostra squadra giovanile stiamo disputando la Coppa Italia di biathlon, recandoci due volte al mese in Friuli a Forni Avoltri nel poligono della Carnia Arena International biathlon centre. Seguiremo il calendario fino alle ultime prove previste in Val Martello verso la fine di marzo. Abbiamo impegnati 8 nostri ragazzi dai 15 ai 20 anni che formano la squadra del Comitato Appennino Toscano,nelle gare ridotte riservate alla categoria allievi e di 10 km. riservate agli juniores. Per le femmine sono in gara Miriam Michelucci, Emma Puccetti e Matilde Tellini. Cinque nostri atleti sono invece in gara nelle categorie maschili: Gabriele Giambastiani, Claus Gross, Moritz Terragnolo, Frediano Tellini e Federico Di Sacco. Gli allenatori, nostri soci, sono Marco Guidotti per lo sci e Nora Da San Martino per le gare con la carabina dal poligono."

LA FOCOLACCIA SUL GRADINO PIU' ALTO DEL PODIO NELL'8.o TROFEO BIONAZ OYACE DI SKI ROLL



Fra i tanti successi della società sportiva lucchese da segnalarne uno recente che ha messo in luce l'ottimo lavoro esercitato sui giovani. La Focolaccia Biatlhon Lucca è infatti salita sul gradino più alto del podio nell'8.o Trofeo Bionaz Oyace ski roll l'11 agosto dello scorso anno sulla rinnovata pista di Bionaz in provincia di Aosta. La gara riservata alle categorie cuccioli, ragazzi e allievi con impegni individuali e penalità a tempo ha messo in evidenza le performance dei ragazzi lucchesi e l'ottimo lavoro esercitato nel migliorarne la tecnica da Nora Da San Martino, Marco Guidotti e Matteo Lucchesi con la collaborazione di Silvia Brinzi e Serena Pucci al loro esordio come allenatrici. Fra i risultati più eclatanti quelli ottenuti da Claus Josef Gross, (secondo nella classifica maschile), il primo e secondo posto nella categoria allievi under 15 rispettivamente da Emma Puccetti e Matilde Tellini, il primo e terzo posto appannaggio rispettivamente di Federico Di Sacco e Frediano Tellini nella categoria ragazzi Under 13 e la medaglia d'oro di Gabriele Giambastiani nella categoria giovani senior maschile.

NON E' MAI TROPPO TARDI PER DEDICARSI AGLI SPORT INVERNALI

Il contatto con la neve risveglia nelle persone quel senso di libertà che si perde spesso nella vita quotidiana a causa dello stress di lavoro, di pensieri e difficoltà. Lo sanno bene i dirigenti della Focolaccia che anche per questi motivi indicono corsi di cinque lezioni, riservati agli amatori di qualsiasi età, da svolgersi a Frassinolo Piandelagotti nelle piste dell'Appennino Tosco Emiliano. Le iscrizioni sono sempre aperte nella sede di Massa Pisana. Sono sospesi invece, a causa del covid, i corsi per principianti di età giovanile, della durata di tre giorni, che si tengono al Passo delle Radici, curati dal maestro di sci Luca Bambini.