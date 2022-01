Sport



Gesam, al PalaTagliate arriva la Molisana Campobasso

sabato, 29 gennaio 2022, 11:16

Il mese di gennaio si chiude con un big match per il Basket Le Mura Lucca atteso domani, palla a due fissata alle 18, dal confronto interno contro la Molisana Magnolia Campobasso. Al PalaTagliate ci saranno in palio punti pesanti in chiave playoff, anche se l’attuale classifica non è facilmente decifrabile in virtù delle molte partite che la gran parte delle squadre deve recuperare. Ne è un esempio calzante proprio il team di coach Sabatelli, sì sesto in classifica con 14 punti ma con ben sei partite in meno. Attardate di sei lunghezze rispetto a capitan Miccoli e compagne, le molisane non giocano dallo scorso 19 dicembre, quando si imposero per 72-62 davanti al pubblico amico sull’E-Work Faenza. Il ruolino di marcia di sette vittorie e quattro sconfitte la dice sulla qualità del roster di Campobasso, ben assortito in tutti i settori.

Settimana di allenamenti nella quale il Gesam Gas e Luce Lucca ha dovuto fare i conti con alcune cestiste alle prese con dei piccoli guai fisici. Numeri alla mano, Campobasso veleggia ad una media di 74 punti a partita, tirando con il 48% da due e con il 32% dall’arco mentre sono 34 i rimbalzi catturati di media. Nina Premasunac (10,6 punti e 7 rimbalzi di media) e Rashanda Gray, quarta miglior realizzatrice della Techfind Serie A1 con i suoi 18 punti a partita allegati a 10 rimbalzi rappresentano una garanzia sotto le plance. Di qualità anche le sostitute come l’ex di turno Giuditta Nicolodi e l’enfant prodige Mina Quinonez. La difesa biancorossa dovrà tenere sotto osservazione l’altra americana Robyn Parks, capace di viaggiare a 14,5 punti di media nella sua prima stagione nel campionato italiano. Il talento di Chagas e la regia di capitan Trimboli, che ha in Anna Togliani il naturale cambio, completano il quintetto delle molisane.

“Affronteremo Campobasso, reduce sì da molti rinvii per i motivi che conosciamo tutti ma che dispone, al tempo stesso, di un roster ricco di talento.”- è il pensiero di Luca Andreoli- “La Molisana può contare su tutti i reparti completi; Nicolodi, Gray, Quinonez e Premasunac sono quattro lunghe che producono tanto. Stesso discorso per le esterne Parks, Chagas, Trimboli e Togliani, che abbinano fisicità a qualità tecniche non indifferenti. All’andata patimmo molto la loro ricerca delle lunghe nel pitturato, anche se fummo bravi a trovare la via del canestro con una certa regolarità. Domenica sarà una partita diversa. Veniamo da una settimana tranquilla a livello mentale ma non fisico, visto che abbiamo qualche acciaccata che speriamo di recuperare per domani. Una chiave fondamentale sarà cercare di controllare sia i rimbalzi offensivi che tenere alti i ritmi della partita.”

Gesam Gas e Luce Lucca-La Molisana Magnolia Campobasso sarà diretta da Alessio Dionisi, Daniele Calella e Francesco Praticò.