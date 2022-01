Il Bama corre ai ripari: arriva Khadim Gueye

Altri articoli in Sport

giovedì, 20 gennaio 2022, 19:56

Era il 1992 quando un giovane arrivato da Benevento entrava ufficialmente nelle giovanili della Lucchese. Quel ragazzo si chiamava Nazzareno Tarantino. Nonostante i molti trasferimenti in giro per l’Italia, Tarantino ha legato la sua carriera calcistica alla maglia rossonera, che ha difeso, a stagioni alterne, per ben sei stagioni

martedì, 18 gennaio 2022, 13:02

Utilizzare la pratica sportiva del pugilato come mezzo per la prevenzione del disagio e delle dipendenze giovanili e per realizzare un sostegno alle disabilità fisiche e al recupero psico-motorio attraverso la sollecitazione e lo stimolo fisico

lunedì, 17 gennaio 2022, 14:44

La nuova stagione appena iniziata non tarda a dare già le prime soddisfazioni sotto molteplici aspetti con gli atleti Virtus in evidenza in tutte le competizioni che li hanno visti protagonisti nel fine settimana appena trascorso

domenica, 16 gennaio 2022, 21:17

Quarta vittoria in trasferta della stagione per un solido Basket Le Mura Lucca, corsaro sull'insidioso parquet dell'Akronos Moncalieri, formazione che ha dimostrato di valere più degli attuali sei punti in classifica

domenica, 16 gennaio 2022, 14:18

Coesione, sinergia e 50 anni di storia alle sue spalle da rispettare per gli atleti della Focolaccia Biathlon Lucca. Un esempio a Lucca di perseveranza e determinazione, di attaccamento alla maglia e di etica del lavoro

sabato, 15 gennaio 2022, 10:46

Secondo match esterno di fila per il Basket Le Mura Lucca di scena domenica, palla a due fissata per le 18, sul parquet del PalaEinaudi di Moncalieri di fronte ad un Akronos affamato di punti pesanti in chiave salvezza