Le fast di Mila Montani regalano emozioni anche al Palamanera

lunedì, 3 gennaio 2022, 09:13

di Valter Nieri

Il campionato di A2 in questa stagione ha ritrovato con la parmense Mila Montani una sua grande protagonista. Un esempio di grinta, sacrificio e forza interiore di non mollare mai; il tutto condito da una umiltà pari al suo talento. Una centrale che è sempre stata al di sopra delle maglie in tutte le squadre che ha giocato e sono tante come le sue promozioni (dalla B2 alla B1 con San Giovanni; dalla B1 alla A2 con San Giovanni, Collecchio, Viserba e Orvieto. Dalla A2 alla A1 con Parma). Lei non ha mai fatto una scelta di categoria ma di squadra e di programmi societari. B1 o A2 non le fanno differenza ma le ambizioni della società si perchè ha sempre fatto parte di team che puntavano in alto e ben strutturati. Muovendosi in coppia con Matteo "Bibo" Solforati dal 2014, coach e compagno nella vita di tutti i giorni, in questa stagione ha scelto LPM Bam Mondovì come suo nodo cruciale per mantenere elevate le ambizioni della squadra rossoblu presieduta da Alessandra Fissolo. Una carriera che le ha dato tante soddisfazioni e padronanza in campo con quel numero 4 che non ha mai abbandonato, perchè piuttosto superstiziosa questo numero è diventato parte del suo brand e sulla soglia dei 34 anni ha ancora tanta voglia di giocare e di stupire con l'esuberanza di una ragazzina spendendo tanto con grande generosità: raddoppiando e assistendo il muro sia da posto 4 sia da posto 2, distinguendosi in altezza, elevazione e rapidità negli spostamenti laterali anche se lei ha sempre preferito l'attacco con le sue fast delle quali è la "regina" anche in A2.

Tanti trionfi ma anche qualche amarezza come nel giugno scorso quando con Volta Mantovana accarezzò l'ennesimo sogno promozione svanito al golden set.

"A Francavilla a Mare-risponde la regina della fast-l 'amarezza fu tanta ed è innegabile che ci sia quando in vantaggio due set ad uno, l'Altino ha recuperato lo svantaggio dell'andata ed abbiamo perso al set corto supplementare 15-11. A volte basta un punto per cambiare la partita. Rimane però la nostra stupenda stagione sempre giocata a grandi livelli dalla regular season fino all'ultimo punto promozione. Nel bilancio complessivo non posso lamentarmi dal momento che sono di più le vittorie delle sconfitte nel corso delle finali disputate nella mia carriera. Recriminazioni? Si forse una. Due stagioni fa a Castelbellino stavamo disputando una stagione da vertice ed eravamo veramente una bella squadra. Purtroppo l'annullamento dei campionati a causa del covid ci precluse il sogno di promozione"

IL SOGNO PROMOZIONE CON MONDOVI'

Nel girone B di A2 Mondovì è in piena corsa promozione e dopo la seconda giornata di ritorno si trova in terza posizione con p. 26, tre in meno della coppia di testa Eurospin Pinerolo e CDA Talmassons. Quarto posto per Ipag Sorelle Ramonda con p. 24. Si prospetta una fuga a quattro per giocarsi i primi due posti che consentirebbero la finale diretta per l'A1 senza rimandare l'esito nella lunga lotteria play off. Mila che ha raggiunto una buona correlazione muro-difesa con le sue compagne, dimostra un'ottima intesa con la regista Maria Luisa Cumino e con le compagne di reparto Beatrice Molinaro e Sofia Ferrarini, quest'ultima già sua compagna di squadra nella scorsa stagione a Volta. Il bilancio è di 9 vittorie ( 7 da 3 punti) e due sole sconfitte. L'unica partita dove non ha fatto punti è stata prima di Natale quanto al Palamanera si è imposta per 3-1 Ipag Sorelle Ramonda Montecchio. Una battuta di arresto forse imprevista vero Mila?

"Imprevista no-dice la centrale a La Gazzetta di Lucca-perché loro sono una squadra forte e che sta facendo molto bene. Di certo non pensavamo di uscire a mani vuote visto che abbiamo giocato in casa con il sostegno dei nostri tifosi. Una sconfitta comunque da smaltire in fretta e non preoccupante più di tanto perché capita alle migliori squadre una battuta di arresto dopo una lunga serie di buoni risultati. È difficile mantenere sempre un ritmo alto per tutte le gare di campionato senza commettere errori. Niente è comunque pregiudicato per le nostre ambizioni"

RIMANDATO IL BIG MATCH CONTRO PINEROLO

A Santo Stefano, svanite sul nulla le tante attese per il grande derby piemontese contro la capolista Eurospin Pinerolo in programma nel palasport della città del Palazzo Vittone. Cosa è successo Mila?

"Il big-match è saltato perché il giorno della vigilia di Natale alcune atlete dell'Eurospin Ford Sara Pinerolo hanno accusato qualche sintomo per cui fatti i tamponi sono emerse diverse positività facendo saltare l'incontro. Ora per fortuna le ragazze si sono già riprese e stanno tutte bene. Purtroppo la situazione covid con la sua variante omicron rappresentano un ostacolo per noi e per tutte le altre squadre. Per quanto ci riguarda l'importante è stare concentrate ed arrivare all'appuntamento con i play off in forma. Poi una volta arrivati a compimento sappiamo che i play off sono un altro campionato dove i valori non contano più".

DOMENICA MONDOVI' IN TRASFERTA A CATANIA

Smaltito il panettone per la squadra di coach Solforati si prospetta una lunga trasferta. Nella terza giornata di ritorno domenica si dovrà recare al Palacatania per affrontare la Rizzotti Design pallavolo Sicilia Catania. Una trasferta abbordabile vista la posizione in classifica delle siciliane, penultime con soli 4 punti, ma non da trascurare perchè il dopo festività natalizie può sempre presentare brutte sorprese, soprattutto considerando la lunga distanza e le conseguenti tematiche ambientali.

Mila, cosa promette ai tifosi di Mondovì?

"Il nostro massimo impegno partita dopo partita. Mi trovo veramente bene in questa squadra e la società non ci fa mancare niente. Dobbiamo assolutamente ricambiare la fiducia cercando di concretizzare gli obiettivi prefissi."

Un girone di ritorno appena iniziato tutto da vivere e da gustare. Quando in campo c'è la regina della fast lo spettacolo è assicurato.



Foto di Luciano Pecchenino e Guido Peirone