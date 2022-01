Sport



Le paure e le incertezze non frenano la voglia di correre e le attività benefiche di Torretta Bike

martedì, 11 gennaio 2022, 09:02

di Valter Nieri

La voglia di pedalare è tanta fra i valorosi atleti di Torretta Bike che si sforzano costantemente per debellare la paura e non perdere l'abitudine con la bicicletta. Un gruppo che si è sempre contraddistinto nel promuovere in mountain bike escursioni panoramiche e coinvolgenti dai i magnifici colori ambientali sia che si tratti di valichi alpini, sia che abbiano lo sfondo azzurro del mare. Anche in un biennio martoriato dalla pandemia alcuni di loro sono riusciti ad iscriversi nelle gare competitive ma prevalentemente il concetto della squadra è di avventurarsi in libertà esplorando la natura in amicizia e liberando la mente da quel covid e varianti varie che hanno causato restrizioni in ogni disciplina sportiva sia professionistica che amatoriale, condizionando la vita di ognuno e causando a volte anche danni psicologici. Un anno se n'è andato ed uno nuovo è appena cominciato. Quindi è tempo di bilanci e di prospettive sperando sempre che siano migliori. A tracciare un primo bilancio della squadra porcarese è Matteo Giannini, il coordinatore del team che riesce ancora ad entusiasmarsi con la bicicletta come atleta ma anche grazie all'amicizia ed all'impegno di tutti i componenti muniti di passione e tanta generosità.

MATTEO GIANNINI: "INDIMENTICABILE LA 4 GIORNI "SUI SENTIERI DI ANNIBALE""

Saltata per il secondo anno consecutivo la manifestazione "Da griglia a griglia" per non creare assemblamento nel corso della successiva cena, Torretta Bike decise a luglio di organizzarsi e studiarsi un itinerario di 4 Giorni "sui sentieri di Annibale". Una manifestazione che ha lasciato il segno nel cuore di Giannini

"È stata un'esperienza fantastica-dice il dirigente porcarese. Ha avuto luogo dall'8 all'11 luglio ed ha visto alla partenza il nostro gruppo da Porcari con un itinerario studiato di 4 tappe. La prima da Porcari a Val di Luce di km. 68 con un dislivello di 2200 metri. Una volta arrivati a destinazione il gruppo ha passato la notte dormendo all'aperto in tende canadesi da due posti ciascuna. Una dozzina i partecipanti che hanno preso il via da Porcari giovedi 8 luglio, ai quali mi sono unito nella terza e quarta tappa. La seconda tappa da Val di Luce fino al Monte Cimone per poi concludersi al Lago Scaffaiolo per una lunghezza di 46 km. e 2200 metri di dislivello. La mattina successiva dal Lago Scaffaiolo la comitiva proseguiva fino ad Uso di Sotto per altri 45 km. e 1500 metri di dislivello. Nella quarta tappa il passaggio da Boveglio, Pizzorne e ritorno a Porcari. Il totale del giro 200 km. per un dislivello complessivo di 6 mila metri. Rimane una bella esperienza per un viaggio alla riscoperta di antichi ed affascinanti sentieri, dove anche la piccola caduta fa parte del divertimento e della sensazione che si prova attraversando i maggiori rilievi appenninici settentrionali dell'Emilia Romagna. Fra i partecipanti anche il nostro presidente Giorgio Tomei e l'assessore del comune di Porcari Franco Fanucchi, nostro tesserato"

Una escursione che rievoca un grande condottiero cartaginese della seconda guerra punica del 3.o secolo a.c. che ha attraversato questi sentieri nella marcia verso Roma. In questi itinerari si mescolano natura, storia e voglia di dare sfogo a glutei e muscoli.

LA BANDA DEI BABBI NATALE HA RACCOLTO 722 EURO PER L'AGBALT

La pedalata benefica ideata da Torretta Bike che ogni anno consente di raccogliere una certa cifra da devolvere all'AGBALT, l'Associazione di Pisa che viene incontro alle spese che devono sostenere i genitori dei bambini affetti di leucemia e tumori, ha consentito di raccogliere una discreta cifra.

"E' una manifestazione che facciamo ogni anno. Noi ciclisti travestiti da Babbo Natale pedaliamo verso Lucca seguiti dal tradizionale carretto con il nostro Babbo Natale ufficiale che interpreta Marco Giannotti. Sabato 11 dicembre abbiamo pedalato fino a Lucca sostando in piazza Grande ed in piazza Anfiteatro, rendendoci utili alle famiglie che volevano far donare dal nostro Babbo Natale i regali natalizi ai loro bambini. L'offerta libera ci ha consentito di raccogliere 722 euro per l'Agbalt. Un piccolo aiuto per consentire un sorriso ai bambini più sfortunati ed una speranza per la loro guarigione".

IL PROGRAMMA DEL 2022

Quattro gli appuntamenti fissati per il 2022 che vedranno alla partenza i cicloamatori di Torretta Bike. Il 20 marzo alla Gran Fondo Monteriggioni. Il 4 giugno alla Garfagnana Epic Day. Il 18 giugno alla BMW Hero Sudtirol, la maratona di MTB più dura e spettacolare al mondo. Infine il 10 ottobre alla Roc D'Azur, una competizione diventata nel tempo (quest'anno è giunta alla 38.a edizione) un punto di riferimento in Francia ed in Europa. Sei i percorsi in programma da poter scegliere che si snodano con vari tipi di attività che regalano emozioni uniche fra mare e montagna con partenza da Fréjus. L'aspirazione principale però di Matteo Giannini sarebbe un'altra...

"Vorremmo poter ripristinare-conclude il cicloamatore- la nostra "Padulata delle famiglie". Sarebbe un bello sfogo nel debellare il covid in questo isolamento forzato poter ripresentare una delle nostre manifestazioni di maggior successo, che purtroppo abbiamo dovuto annullare nelle ultime due edizioni. Una pedalata ecologica con maxi merenda finale nell'ex alveo del Lago della Gherardesca che ha visto circa 500 partecipanti fino al 2019 nelle 30 edizioni disputate. La data sarebbe fissata per il 1.o maggio. Incrociamo le dita sperando nella buona sorte".