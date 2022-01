Sport



Masino Motorsport tira le somme e guarda al nuovo anno

lunedì, 3 gennaio 2022, 20:33

E' stata una stagione lunga, estenuante e carica di impegni, ma che, al tirare delle somme, ha certamente reso merito a Masino Motorsport. Il team presieduto da Enrico Masi si è elevato nel ruolo di giovane e frizzante realtà del panorama rallistico toscano, espandendo anche i propri confini oltre il territorio del Granducato, e trovando soddisfazioni grazie alla professionalità ed alla passione che contraddistinguono il lavoro della squadra pistoiese.

Proprio fuori Toscana è arrivata la gioia del primato in A7, con la Renault Clio Williams, nel contesto della Coppa Rally di Zona 7, grazie a Fortunato Di Fonzo, che ha permesso a Masino Motorsport di essere presente alla finale nazionale di Modena.

Tra i confini regionali il team di Lamporecchio è sempre stato ben rappresentato, con la Peugeot 208 R2B salita a più riprese sul podio di classe, specialmente nelle mani di Lorenzo Sardelli, ed anche con la Renault Clio RS N3, vettura che ha accompagnato la lady driver versiliese Rossana Gabrielli a sfiorare il bis nel contesto femminile del CRZ 6, dove con la stessa vettura si era laureata campionessa nel 2020.

Con la vettura di casa Peugeot si sono distinti anche Casuccio (sul podio al Trofeo Maremma), Campagna (primo di classe a Cassino-Pico), Menetti (ai piedi del podio assoluto nella cronoscalata Bologna-Raticosa) e Iozzia, che si è alternato tra la 208 e la Renault Clio Williams, auto che ha segnato il rientro agonistico di Armando Colombini (all'Abeti) e di Samuele Bonuccelli (presente a Casciana Terme e Trofeo Maremma), piloti che hanno dimostrato la competitività del prodotto offerto da Masino Motorsport. Al volante della muscolosa 2000cc si sono ben comportati anche Sabadoni e Corsi, con quest'ultimo che ha saggiato anche le potenzialità della Clio RS N3, vettura utilizzata da Rosticci per tornare alle gare dopo oltre 10 anni, cogliendo il bronzo al Trofeo Maremma.

Da evidenziare, nel corso del 2021, anche le prestazioni in costante crescita di Matteo Fichi, spesso protagonista della classe N2 e della Under 25 con la propria Peugeot 106 S16, di cui Masino Motorsport si occupa delle fasi di assistenza in campo gara, e di Gianfranco Masi, zio del titolare Enrico, che ha coronato il sogno di salire sulla Renault Clio S1600, con la quale ha preso sempre più confidenza, cogliendo anche due podi di classe.

"E' stata un'annata molto intensa e gratificante – le parole di Enrico Masi, titolare di Masino Motorsport – Ci siamo trovati a gestire diverse vetture nella stessa gara, oppure a seguire due gare nello stesso weekend, tutte situazioni che ci hanno fortificato come squadra e fatto crescere professionalmente. La nostra è una realtà giovane fatta da giovani, e veder apprezzato il nostro lavoro e la nostra professionalità è la miglior soddisfazione che si possa avere. Nel 2021 abbiamo accolto nella nostra "famiglia sportiva" diversi nuovi clienti, con i quali abbiamo cercato di instaurare un rapporto umano, ancor prima che professionale, e questo approccio ha certamente dato i suoi frutti. Un grande grazie a tutti gli equipaggi che ci hanno scelto, a tutti i ragazzi che fanno parte del team, ai nostri partner ed a tutti coloro che, a vario titolo, ci hanno dato una mano: senza di loro, niente di quello che abbiamo fatto ed ottenuto sarebbe stato possibile. Adesso ci godiamo gli ultimi giorni di festa, e poi inizierà la pianificazione degli impegni 2022."

Nella foto (free copyright Thomas Imagery): la struttura di Masino Motorsport in campo gara.