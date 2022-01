Sport



Nazzareno Tarantino e la sua esperienza nella Lucchese Women: “Un nuovo mondo, nella mia città”

giovedì, 20 gennaio 2022, 19:56

di andrea pedri

Era il 1992 quando un giovane arrivato da Benevento entrava ufficialmente nelle giovanili della Lucchese. Quel ragazzo si chiamava Nazzareno Tarantino. Nonostante i molti trasferimenti in giro per l’Italia, Tarantino ha legato la sua carriera calcistica alla maglia rossonera, che ha difeso, a stagioni alterne, per ben sei stagioni.

Oggi l’ex attaccante ritorna nella sua Lucca ma con un ruolo diverso: allenatore della Lucchese Women. Un mondo nuovo ma in continua crescita, in cui il tecnico vuole crescere come tecnico e mostrare tutte le sue qualità.

Cosa lo ha spinto ad accettare questa panchina?

“Sono stato contattato dalla società quest’estate e ho deciso di gettarmi in questa nuova esperienza. Ringrazio ovviamente la dirigenza per aver deciso di puntare su di me e di avermi fatto sentire sin da subito a mio agio. Mi ritrovo ad essere l’allenatore di una squadra che ha comprato il titolo sportivo pochi mesi fa, quindi alcuni piccoli problemi iniziali erano già stati messi in conto.”

Avete avuto un inizio difficile?

“Io e il mio staff abbiamo portato un metodo di lavoro a cui forse alcune ragazze non erano abituate. Inizialmente abbiamo fatto un po’ di fatica a carburare, ma già oggi cominciamo a vedere i frutti del nostro impegno. Solo con una mentalità che esige alti risultati si può puntare ad un salto di qualità.”

Com’è stato l’impatto col campionato di Serie C?

È una competizione molto difficile e faticosa, ma che dà anche grande visibilità. Il livello qualitativo della Lega cresce di anno in anno, e l’interregionalità del campionato è uno stimolo in più a far sviluppare le società sul modello professionistico. Certe trasferte possono essere lunghe, come per esempio quando siamo andati a Pinerolo, e bisogna venire incontro alle ragazze che molto spesso hanno un lavoro.

Che giudizio dà sul calcio femminile?

È un movimento che dai Mondiali del 2019 non ha mai smesso di crescere, e penso che tra alcuni anni raggiungerà il livello economico e organizzativo della controparte maschile. Già oggi il mondo calcistico femminile è pieno di procuratori italiani e stranieri, e anche nel campionato di Serie C non è difficile vedere gli spalti pieni di addetti ai lavori e tifosi. Ovviamente la strada è ancora lunga, ma i segnali incoraggianti ci sono. È anche per questo che ho deciso di allenare questa squadra: vedo un gran potenziale.

C’è una grande crescita anche dal punto di vista tecnico?

Assolutamente sì. Le squadre sono sempre più attrezzate e piene di atlete di talento. Come le ho già detto anche la Serie C è diventata una competizione estremamente avvincente. Per farle capire molti club della categoria hanno giocatrici straniere che vengono convocate per le proprie rappresentative nazionali e giocano le qualificazioni ai mondiali. Fino a pochi anni fa non era così.

La sua squadra ha un’età media di 22 anni. È stata una scelta della società?

Nel calcio femminile ci sono più opportunità per le ragazze alle prime esperienze, e quindi non siamo i soli ad avere una media età così bassa. Comunque, abbiamo sì in rosa tante ragazze giovani, integrate però in un gruppo pieno di elementi esperti che ne favoriscono la crescita. Sono convinto che molte di loro avranno un grande futuro in questo sport, e il loro avanzamento di categoria è solo questione di qualche anno. Nel mentre, ce le teniamo strette.

Quali sono gli obiettivi della vostra stagione?

Essendo il primo vero anno sportivo di questa squadra il grande obiettivo è quello di restare nella categoria. Se riusciremo a confermarci sarà un grande successo, e permetterebbe alla società di sviluppare un progetto di crescita più solido e duraturo. Vedendo le qualità della mia rosa non credo avremo grossi problemi, ed è per questo che la mia ambizione è quella di fare il maggior numero di punti possibili, scalando la classifica passo per passo.

Com’è gestire una squadra in un periodo di pandemia così delicato?

Non è per niente semplice. C’è sempre un po’ di paura per le nostre atlete, e molto spesso le partite vengono rimandate. Noi abbiamo avuto ben sette giocatrici positive durante il periodo natalizio, ma ora quasi tutte si sono negativizzate. Quando c’è il rischio che ti manchino così tanti elementi è anche difficile organizzare gli allenamenti: è un vivere alla giornata.

Lei è un allenatore molto giovane: quali sono le sue aspirazioni personali?

Per me il calcio è più di uno sport. Fin dall’adolescenza è sempre stato la mia vita e voglio continuare a lavorare in questo ambiente. Voglio crescere e migliorare come allenatore, e sicuramente questo è il posto adatto per affinare le mie qualità. Poi è ovvio, sono i risultati che rendono un allenatore più o meno bravo, ma spero che il tempo mi dia ragione.

Il suo legame con la città di Lucca è molto forte. Le piacerebbe allenare la Lucchese in futuro?

Lucca è una città che mi ha adottato. Anche se sono nato a Benevento ormai mi sento un lucchese. Sono arrivato per la prima volta che avevo 13 anni, e devo moltissimo alla società, perché mi ha fatto crescere sia come calciatore che come uomo. Allenare la Lucchese sarebbe un sogno, sia per il legame che ho con la città e con la maglia, sia per il blasone della squadra. Non so se e quando accadrà, ma cercherò di farmi trovare pronto per l’occasione.