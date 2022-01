Sport



Nuovo arrivo in casa Virtus: ingaggiata la giovane Matilde Benedetta Botto

venerdì, 7 gennaio 2022, 18:13

Ancora un nuovo colpo di mercato in casa Virtus che per la stagione ormai alle porte si aggiudica in extremis le prestazioni di Matilde Benedetta Botto che andrà a rafforzare l’organico della squadra femminile. Classe 2001, specialista nei 400 ostacoli, dove vanta un primato personale di 1.02.36, e ottima saltatrice con l’asta con un primato personale di 3.30, Matilde Botto arriva in prestito dall’Atletica Fossano con la cui maglia ha centrato diversi risultati importanti a dispetto della giovane età. Un colpo importante per la squadra femminile che si arricchisce di un elemento di ottimo valore con cui continuare il proprio ambizioso cammino. Dopo gli innesti di Fridah Muthoni e di Blessing Ogundiran, ecco dunque l’ultimo tassello di una squadra che può contare sulla solidissima base costituita, tra le altre, dalle atlete cresciute in casa Virtus come Elisa Naldi, Idea Pieroni e Asia Salerno.

“Quello di Matilde Botto – afferma il Direttore tecnico Matteo Martinelli – costituisce un arrivo quasi a sorpresa perché ritenevamo di non dover compiere altri movimenti di mercato riponendo grande fiducia sia nella squadra maschile sia in quella femminile nella totalità dei rispettivi organici e preferendo destinare risorse all’ulteriore crescita del settore giovanile con ancora più forza rispetto al passato. Poi si è presentata l’opportunità dell’ingaggio di questa ottima atleta che può dare molta profondità e accrescere il valore tecnico della squadra. Abbiamo optato così per questa scelta con la convinzione che l’innesto di Matilde Botto possa contribuire all’inseguimento del sogno al quale hanno dedicato tante energie sia il presidente Ferdinando Caturegli sia il vicepresidente Sergio Martinelli. Tenteremo quindi di nuovo l’assalto alla serie A Bronzo sfuggita per un soffio in diverse occasioni, non ultima ai più recenti CDS di Agropoli”. Entusiasta e desiderosa di iniziare la nuova avventura Matilde Botto: “Sono molto contenta e onorata che si sia potuto concludere l’accordo che mi ha portato alla Virtus Lucca e sono fiduciosa possa essere un anno di grandi soddisfazioni. Continuando nel lavoro avviato lo scorso anno e che ha dato grandi frutti nella stagione estiva, spero che, soprattutto in outdoor, verranno fuori grandi cose. Sono molto felice poi di potermi dedicare in parallelo a entrambe le mie specialità, sia nei 400 ostacoli che è la specialità con cui sono nata, sia nel salto con l’asta, specialità a cui in passato ho dato un po’ meno credito, che ho iniziato a prendere veramente in considerazione solo lo scorso anno e che ha già dato buoni frutti. Sono impaziente di poter fornire il mio contributo alla causa della Virtus”.