Ottima partenza degli atleti Virtus all’apertura della stagione indoor

lunedì, 10 gennaio 2022, 12:03

Bilancio di metà stagione per la Polisportiva Capannori, impegnata su vari fronti e con un movimento in continua crescita che supera ormai i 250 tesserati in quattro distinte discipline sportive. Una progressione che è stata resa possibile anche dall'arrivo durante l'estate del nuovo direttore generale Samuele Pillastrini

domenica, 9 gennaio 2022, 23:21

Il ritorno alle partite ufficiali dopo 18 giorni coincide con una sconfitta per il Basket Le Mura Lucca, costretto ad alzare bandiera bianca sul parquet delle campionesse d'Italia della Umana Reyer Venezia

domenica, 9 gennaio 2022, 12:41

Una collaborazione nel minibasket iniziata da più di due lustri. Un progetto di crescita sia per il sodalizio altopascese, sia, anzi soprattutto, per la Alpipan, che dalla piccola azienda di inizio partnership è divenuta una realtà di primo piano a livello internazionale nell'ambito dei prodotti senza glutine

sabato, 8 gennaio 2022, 11:03

A 18 giorni di distanza dall'ultima partita, la romanzesca vittoria contro la Passalacqua Ragusa e dopo i rinvii dei match contro Faenza e Schio, il Basket Le Mura Lucca torna finalmente in campo

venerdì, 7 gennaio 2022, 18:23

Torna la notte, tenendo fede alla tradizione che l'ha reso celebre, a caratterizzare l'appuntamento che apre la stagione rallistica 2022. Tre, le prove speciali in programma, "Loppeglia", "Orbicciano" e "Stiava". A breve saranno aperte le iscrizioni

venerdì, 7 gennaio 2022, 18:13

Ancora un nuovo colpo di mercato in casa Virtus che per la stagione ormai alle porte si aggiudica in extremis le prestazioni di Matilde Benedetta Botto che andrà a rafforzare l’organico della squadra femminile