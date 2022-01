Sport



Pontedera si aggiudica il Trofeo Memorial "Fabio Bresci"

venerdì, 7 gennaio 2022, 12:58

Si conclude la 4° edizione del Trofeo Memorial "Fabio Bresci", a trionfare è stata l'U.S Città di Pontedera, battendo in finale i ragazzi dell'Academy Tau per 5 a 3.

Antonello Semplicioni, presidente del Tau Calcio, ha commentato così la fine della competizione: "Ci teniamo a ringraziare tutte le squadre che hanno partecipato e complimentarci con il Pontedera Calcio per la vittoria del torneo. Ogni società ha onorato questo torneo sia dentro che fuori dal campo, dimostrando grande sportività, educazione e rispetto delle regole. Ringrazio anche l'amministrazione di Altopascio e il Comitato Regionale per la disponibilità e la famiglia Bresci che ha presenziato alla finale e alla premiazione per ricordare Fabio, persona che ha dato tantissimo al calcio toscano. Vorrei, infine, ringraziare e fare i complimenti a tutto lo staff del Tau Calcio che, in un momento non semplice, è riuscito a portare a termine questo bellissimo torneo con professionalità e dedizione”.

I risultati delle altre partite:

Affrico vs pro Livorno Sorgenti 3 a 1

Lucchese vs empoli 2 a 1

Tau vs cgc Capezzano 6 a 5 dcr

Classifica finale:

1- U.S Città di Pontedera

2- Academy Tau

3- Tau Calcio

4- Capezzano Pianore

5- Lucchese

6- Empoli

7- Affrico

8- Pro Livorno Sorgenti

Tutte le foto delle partite si possono vedere e acquistare su www.fotonucci.com