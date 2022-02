Sport



Aci Lucca, al via il 38° Rally del Carnevale nel segno della sicurezza

lunedì, 7 febbraio 2022, 17:59

di lucia paolini

Sabato 12 e domenica 13 febbraio si accendono dei motori della 38esima edizione della storica corsa: rally del carnevale.



“Il rally di carnevale è una delle gare più importanti e rappresentative per la città” spiega Mauro Lenci vicepresidente del club lucchese “siamo riusciti a riproporla alla città, considerando anche le difficoltà che ci sono state quest’anno, una serie di cose che hanno messo a dura prova tutti gli organizzatori”. Il rally di carnevale, come spiega il giornalista Gabriele Michi è la manifestazione che apre la stagione rallistica e pertanto ha dovuto gestire una serie di cambiamenti, leganti anche all’emergenza covid, che non hanno però sfiduciato gli organizzatori. Un team organizzativo d’eccezione. A parlarci delle prove speciali è Gianni Lazzeri, pilota, organizzatore e rappresentante della Laserprom 015 “ abbiamo tenuto le stesse prove speciali che avevamo deciso di svolgere in fase notturna, riformulando totalmente la gara, con particolare attenzione a dare meno fastidio possibile alle persone che abitano nel percorso di gara”. Le quattro prove saranno in sequenza con partenza alle 8 del mattino “Stiava, Loppeglia, Orbicciano e di nuovo Stiava versione corta per permette per l’appunto il traffico delle persone. Dopo uno stacco di due ore per non pesare troppo sugli abitanti ci saranno le ultime tre prove e l’ultima ripetizione di una prova speciale soltanto. Finisce un po’ tardi, perché l’ultima prova sarà in notturna, alle 18 la sera, ma in definitiva credo si sia riusciti a mettere su una bella gara”. A braccetto con la Laserprom c’è la scuderia Jolly Racingteam “con la Laserprom siamo quasi un’unica identità, noi ci siamo occupati della parte logistica. Con tutte le problematiche che ci sono state, Aci Lucca e Laserprom hanno fatto un miracolo.” La presidente Cinzia Chiti, della Jolly Racingteam spiegando il ruolo avuto non manca di ringraziare i comuni e le persone che hanno permesso che si potesse fare il rally di giorno. Una grande squadra che si completa con Lucca corse.



Come abbiamo detto il rally tocca vari comuni e la collaborazione tra le varie amministrazioni si è rivelata fondamentale. “Grazie sopratutto all’organizzazione per il tema. In questi anni ci eravamo anche confrontati con diversi organizzatori e non tutti avevano la struttura, la competenza e anche la capacità, per poter garantire un’organizzazione seria. Sopratutto la sicurezza. Abbiamo affrontato un lungo percorso e risolto le varie criticità. ”Attenzione alla sicurezza e alla fruibilità dello sport, sono le tematiche per i quali il sindaco di Camaiore, Alessandro Del Dotto, ringrazia l’organizzazione. Cerimonia di apertura e premiazioni a Massarosa, che diventa il palcoscenico d’onore della manifestazione. E’ il vice sindaco Damiano Rosi a spiegare il ruolo fondamentale che avrà Massarosa all’interno della manifestazione. “Chiaramente per noi è sicuramente uno sforzo, ma non abbiamo mai ceduto alla volontà di portare avanti questa manifestazione che è una manifestazione storica per Viareggio, per la Versilia e per il carnevale di Viareggio e in un periodo anche leggermente sottotono per quanto riguarda le presenze, il rally è un’occasione per valorizzare il territorio”.



Due sono le tappe che toccheranno il territorio del comune di Pescaglia: “C’è fermento, perché la prova di Loppeglia, attraversa ben due centri abitati, ma non solo, c’è curiosità per rivedere una prova che si faceva tanti anni fa e che da un po’ di tempo non viene più fatta”.



Il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, specificando la difficoltà di una prova diurna che attraversa due centri abitati, ringrazia nuovamente l’organizzazione per aver posto un’attenzione così forte alla sicurezza, che ha reso possibile recuperare un percorso che non veniva fatto da tempo. L’assessore allo sport di Viareggio, Rodolfo Salemi ci ricorda come era il rally “dopo tre anni di assenza, l’anno scorso il rally del carnevale è tornato, ma in parte. Per gli appassionati il vero rally era quello in notturna. L’augurio per tutti gli appassionati che si possa tornare a viverlo di notte.” Con una punta di orgoglio dice “ io naturalmente da viareggino, ci tengo molto che la partenza possa tornare ad essere a Viareggio. E’ bello che attraverso questi eventi si riesca a far dialogare tante amministrazioni e c’è una sorta di alternanza. Piacevole. Questa volta sarà ospitata dal comune di Massarosa, io naturalmente gioco affinché tutto possa tornare a Viareggio”.



Ci sono tutti gli ingredienti per una manifestazione veramente interessante, i percorsi sono difficili e metteranno a dura prova i piloti, ma questo è sempre stata una della caratteristiche apprezzate del rally del carnevale. Una piccola chicca per gli appassionati, sarà presente anche una kit car e a guidarla sarà il massarosese Luca Bertolozzi. Una kit car è un mezzo al quale, rispetto ai normali modelli da competizione, sono permesse sostanziali modifiche alla meccanica e alla carrozzeria.



Questa è solo una delle particolarità del rally di quest’anno, che non mancherà di sorprendere anche attraverso la scelta delle auto in gara.