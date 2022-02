Atleti Virtus brillano ai campionati società cross di Arezzo

Altri articoli in Sport

giovedì, 3 febbraio 2022, 10:58

Due punti che servono come paracetamolo all'influenzato. Due punti che consentono di ripartire con fiducia verso le prossime gare. Due punti giunti al termine di un mach tutt'altro che entusiasmante, contro un avversario in soli 8 elementi (va detto che, sempre in 8 i ragazzi di Marcello avevano espugnato Livorno...

mercoledì, 2 febbraio 2022, 16:09

Alla Coppa Toscana Mtb le novità non finiscono mai. Mentre si lavora in maniera costante alla prima gara del calendario, il ritorno alla sua collocazione originale della GF Castello di Monteriggioni programmata per il 20 marzo, ci sono importanti notizie che riguardano la challenge nel suo complesso

martedì, 1 febbraio 2022, 13:48

Entra nel vivo la stagione indoor dell’atletica leggera e gli ingranaggi della Virtus Lucca continuano a girare a memoria regalando grandi soddisfazioni per i traguardi importanti raggiunti nelle gare disputate nel corso del fine settimana

martedì, 1 febbraio 2022, 12:04

Primo selfie e prima vittoria del 2022 per le ragazze di Porcari che si aggiudicano con la P.F. Pisa due punti fondamentali al consolidamento del primato nel girone del campionato di serie C

martedì, 1 febbraio 2022, 09:33

Bama o non Bama? In via Marconi si sfoglia la margherita cestistica per sapere se il match previsto per domani sera mercoledì 2/2 ore 20,30, PalaBridge, contro la Libertas Basket Montale, si disputerà

lunedì, 31 gennaio 2022, 16:13

Automobile Club Lucca pronta ad accendere i motori della stagione rallistica toscana: format rivisto, con il confronto che si correrà interamente con la luce del giorno. Invariati i contenuti della proposta, con le prove speciali "Loppeglia", "Stiava" ed "Orbicciano" protagoniste. Iscrizioni prorogate fino a lunedì 7 febbraio